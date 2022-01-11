Habertürk Hakkari Kale-2 Kontrol Noktası'nda

Mehmetçiğin terör örgütleriyle mücadelesi zorlu doğa koşulları altında tüm hızıyla devam ediyor. Jandarma, polis özel harekât timleri - 20 derecede görevini sürdürüyor. Hakkari'nin Kale-2 Kontrol Noktası'nın güvenliği Özel Harekât Timleri'nde. Tim burada 7/24 nöbet halinde bulunuyor. Eylemlerine yaz mevsiminde hız veren terör örgütleri kış mevsiminde ise lojistik desteği bu dönemde sağlıyor.

BÖLGE DRON VE İHALARLA KARIŞ KARIŞ TARANIYOR

Yoğun kış şartları altında bölgeye çöken sis en zor zamanları oluşturuyor. Çünkü karşınızdan nereden saldırının gereden geleceği görülemeyen anlar. Ancak Hakkari Özel Herekât timleri bir taraftan dron diğer yandan İHA'larla bölgeyi karış karış tarıyor.

GEÇEN HAKKARİ'DE TERÖRE HİÇ KATILIM OLMADI

Bölgede güvenlik önlemlerin artmasıyla beraber şehrin çehresi de değişiyor. Özellikle son 1 yıldan bu yana Hakkari bölgesinde teröre katılımın hiç olmadığı belirtiliyor. Bu da kentte güvenliğin tam olarak tesis edilmesiyle birlikte herşeyin normale döndüğünün göstergesi.

"SİLAH, OPTİK VE TESİSATLARIMIZ EN İYİ DURUMDA"

Ötüe yandan özellikle İran ve Irak sınırındaki dış çeperlerde jandarmalar, kent merkezlerine yakın noktalarda ise özel harekât timleri hiç aksatmadan nöbetlerinin başında bulunuyor.

"SON TERÖR UNSURU ETKİSİZ HALİNE GELİNCEYE DEK"

Hakkari Özel Harekat'tan bir komiser Ahmet Yaşar Akkol şöyle konuşuyor: Hakkari'de devletimizin bize verdiği koşulları arkadaşlarımızla birlikte her türlü doğa koşulunda kar, kış, yağmur demeden icra ediyoruz. Çok şükür silahımız, tesisatımız, optiklerimiz en iyi durumda. Mücadelemiz son terör unsuru etkisiz hale getirilinceye kadar sürecek.

Hakkari'nin giriş-çıkışlarında, şehir merkezini 360 derecede 24 saat esasına göre emniyete alıyoruz. Her türlü kış şartında kullanabileceğimiz araç ve silahlarımız mevcut. Termal kameralarla sürekli çevreyi izliyoruz. Güvenlik 24 saat sağlanmış durumda.