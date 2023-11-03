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Habertürk editörü Siderot'tan bildirdiğine göre, Habertürk ekibi yayına hazırlandığı anda Kassam tugaylarından saldırı düzenlendi. Araçların park edildiği noktaya düştü. Olayın anında alarmlar ve uyarılar verildi. Bizi sığınağa ittiler. Şu anda kimsede can kaybı, herhangi bir yaralanma sözkonusu değil, ancak maddi hasar var.

DEMİR KUBBE TARAFINDAN ÖNLENDİ

Yayın aracımızın camına şarapnel isabet etti. Bu demir kubbe tarafından havada vurulan füzenin şarapneliydi. Aracın camı patladı. Havada vurulan roketin şarapneliydi bu. Çok şiddetli bir patlama sesi geldi. İsrail askeri herkesi sığınağa itti. Çocuklar için yapılmış bir anaokulun içinde sığınak var. Oradaki sığınağa asker bizi karga tulumba itti. Bugün bu saldırılar her iki taraftan karşılıklı arttı.

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TARAFLAR KARŞILIKLI OLARAK ŞİDDETİNİ ARTIRDI

Gazze'nin merkezindeki Şifa Hastanesi'nde yaralılar ambulanslara yerleştirilirken vuruldu. Çok sayıda can kaybı olduğu bildirildi. Kassam tugayları İsrail sınırına doğru çok sayıda roket ve füze atışı başladı. İsrail'e bir bakıma karşılık verdi. Bu sefer bizim olduğumuz yerin tam üstünde demir kubbeyle vuruldu. Artık burası savaş bölgesi. Karşılıklı olarak şiddetin boyutu artmış durumda. İsrail şiddetini arttırdı, karşıyı şiddetli şekilde vuruyor bir taraftan Kassam tugayları cevap veriyor.

KASSAM TUGAYLARINDAN ÇOK SAYIDA ROKET ATILDI

Biz ileriki noktada bir tepe var. Orada yayın için hazırlanıyorduk. Buraya geçmiş olmamız daha iyi oldu. Çünkü o esnada sirenler çaldı, telefonlarımıza uyarılar geldi. Birden çok roket füze ve roket fırlatıldığı için farklı farklı noktalara iletiliyor. Asker hoporlörle uyarı yapıp yanımıza geldiler. Şu anda uyarılar durdu. Uyarının belli bir saati ve zamanı yok. Hastane vurulmasından sonra Kassam tugayları çok fazla füze ve roket attı. Hastanenin vurulma haberi gelince roket atışı başladı. Aşkelon'a düştüğünü gördük. Sınır hattı olabilecek yerlere düştü. Tel Aviv'de bunlardan biri.

ŞANS ESERİ KİMSEYE BİR ŞEY OLMADI

Okulun hemen arkasına füze düştü. Bir ana okulu burası. Sığınak da bu okulun içinde. İki farklı şarapnel isabet etti. Yabancı bir basın aracının camı tamamen patladı. Burada şans eseri kimseye bir şey olmadı. Bu kadarıyla atlattığımıza şükür ediyoruz.