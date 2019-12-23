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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Libya'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Yunan Bakan, Bingazi'yi kontrol altında tutan sözde Halife Hafter ile görüştü. Dendias'ı taşıyan Yunanistan Başbakanlığı'na aile uçak, Pazar günü öğle saatlerinde Bingazi'ye ulaştı.

Yunan Bakan burada, milis lider Halife Hafter'in de aralarında bulunduğu bazı isimlerle bir araya geldi. Gündem ise Türkiye'nin Libya'daki meşru yönetimle imzaladığı iki mutabakattı. Dendias, BM'nin tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin mutabakat imzalama hakkının bulunmadığı iddia etti.

19:30

HABERTÜRK EKİBİ LİBYA'DA

Peki bugün Libya'daki son durum ne? Habertürk yazarı Mehmet Akif Ersoy aktartıyor:

Burada hayat devam ediyor. Halk 'Savaştan etkileniyoruz. Libya'nın çocukları birbirini öldürüyor, artık barış gelmeli' diyorlar. Trablus'ta Şehitler Meydanı'nda bulunan alanın bu çatışmalardan etkilenmediğini söylüyorlar. Trablus'un etrafında bir kuşatma var. Hafter güçleri Trablus'a girmeyi düşünüyor. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti hava saldırılarından endişe duyuyorlar. Türkiye ile yapılan mutabakata büyük önem veriyorlar, bir an önce uygulamaya geçmesini bekliyorlar.

Trablus'ta hayatın şu anda olağan akış devam ediyor. Sadece 30 kilometre güneyimizde başka manzara ile karşı karşıyayız. Hafter buradaki güçlerin dağıtılması yönünde beyanları oldu. Buradaki komutanlar Hafter'in açıklamalarıyla ilgili olarak bunların çok dikkate alınmayacağını ifade ediyorlar. Uluslararası toplumun Libya'ya destek vermesini bekliyorlar. Özellikle Türkiye ile Libya ile imzaladığı mutabakat ve askeri işbirliğiyle ilgili olarak aslında meşru bir taleple Türkiye'den beklentilerinin olduğunu söylüyorlar ve dolayısıyla meşru olarak Türkiye'nin olması gerektiğinin altını çiziyorlar.

LİBYA İLE AKDENİZ MUTABAKATI

Türkiye, Hafter güçlerine karşı mücadele eden Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Akdeniz'de deniz yetki alanlarının sınırlandırılması ve askeri iş birliği yapılmasını sağlayan iki mutabakat muhtırası imzalamıştı.