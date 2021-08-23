Habertürk Afganistan'da! Mehmet Akif Ersoy Kabil'den son gelişmeleri aktardı

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Habertürk programcısı Mehmet Akif Ersoy, Afganistan'ın başkenti Kabil'den son durumu aktardı. Ersoy, Kabil'in sessiz ve sakin olduğunu söylerken, gece saatlerinde çıkan bir çatışmada 1'i Alman askeri olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiği yönünde iddiaları aktardı.

Habertürk Afganistan'da. Mehmet Akif Ersoy, başkent Kabil'de son gelişmeleri aktardı.

"Kabil, çok sessiz ve sakindi" diyen Ersoy, "Kabil'de ilk günler görüntü almak kolaydı ama şu anda izin vermiyorlar" bilgisini paylaştı.

Ersoy, "Gece geç saatlerde silah sesleri duyduk. Bugün Alman birlikleriyle çatışma yaşandığı 1'i Alman askeri olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiği yönünde iddialar var" dedi.

Ersoy, Kabil'deki son durum için şunları söyledi:

"Oteller boş, neredeyse hiç kimse yok diyebilirim. Çatışma zemini oluşması endişeleri artırdı. Kadınlar sokakta var ama az. Kamu binalarında işler aksadı. Havaalanındaki durum Taliban'ı rahatsız ediyor. NATO envanterindeki pek çok silah Taliban'ın kontrolüne geçti. Müzakerelerden sonuç alınması zor, en büyük endişe iç savaşa yönelmesi."