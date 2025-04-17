Haberleşmenin yedek gücü amatör telsicliler

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Başkanı Gökhan Sunar, 18 Nisan Dünya Amatör Radyo Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, amatör telsizciliğin sadece bir hobi olmadığını, afet anlarında hayati bir rol üstlendiğini söyledi.

Uluslararası Amatör Radyo Birliğinin (IARU) 18 Nisan 1925'te Paris'te kurulduğunu ve bu yıl 100. yılını kutladığını belirten Sunar, TRAC'ın da 1965'ten bu yana IARU'nun Türkiye'deki tek temsilcisi olduğunu belirtti.

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Sunar, tüm radyo amatörlerinin gününü ve IARU'nun 100. yılını kutlayarak, "Böylesine köklü bir yapının parçası olmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Amatör telsizciliğin Türkiye'de hobi olarak bilindiğini ancak afetlerde acil iletişim desteği sağlama açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Sunar, "Türkiye Afet Müdahale Planı'nda (TAMP) destek çözüm ortağı olan derneğimiz, deprem, sel, tsunami, orman yangını gibi afetlerde, sıfırıncı dakikadan itibaren haberleşmenin kesintisiz devam etmesine katkı sunmaktadır." diye konuştu.

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"TÜRKİYE GENELİNDE YAKLAŞIK 40 BİN AMATÖR TELSİZCİ VAR"

Sunar, TRAC'ın Körfez Savaşı'ndan bu yana kamu yararına çalışan bir dernek statüsünde faaliyet yürüttüğünü belirterek, "1992 Erzincan depremi, 2011 Van depremi, 17 Ağustos ve 6 Şubat gibi birçok deprem ve afette aktif rol almıştır. Ülke genelinde birçok sel ve orman yangınında da çalışmalarımız olmuştur. Kısacası telefon haberleşmesinin kesildiği ya da telefon ve internet haberleşmesinin coğrafi yönden mümkün olmadığı her yerde amatör telsizciler aktif rol oynamaktadır." ifadelerini kullandı.

Teknolojinin ilerlemesiyle dijital haberleşme sistemlerinin yaygınlaştığını ancak bunların afet zamanlarında yetersiz kalabildiğini kaydeden Sunar, şunları söyledi: "Bizlerin yapmaya çalıştığı bu zor zamanlarda kendi imkanlarımız ile hobi amaçlı kurduğumuz altyapımızı toplumun yararına sunmak ve burada düzenli bir haberleşme sağlamaktır. Amatör telsizciliği daha faydalı hale getirmek ve ihtiyaçları karşılamak adına altyapılarımızı daha da güçlendirmeli, her an hazır halde tutmalıyız. Ülke genelinde organize şubeleri ve altyapıları bulunan derneğimizin her bölgede hızla hareket ederek, bölgedeki haberleşmeyi sağlayacak ekip üyelerini aramıza katmak da önemli görevlerimizden bir tanesidir." Türkiye genelinde yaklaşık 40 bin amatör telsizci olduğunu belirten Sunar, TRAC'ın ise 69 şube ve 45 temsilcilikle 3 binin üzerinde üyesi bulunduğunu aktardı. REKLAM Gökhan Sunar, gençlerin amatör telsizciliğe ilgisini artırmak için okullarda ve üniversitelerde tanıtım yaptıklarını belirterek, afetlerde gösterdikleri çabalara rağmen kamu kurumları ile yerel yönetimlerden yeterli destek alamadıklarını, bu konuda daha fazla işbirliği ve destek beklediklerini ifade etti.

"AMATÖR TELSİZCİLİK KEYİF VERİCİ BİR HOBİ" TRAC Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Metin Gökmen de amatör telsizciliğin kendileri için keyif verici bir hobi olduğunu ifade ederek, "Şimdi bir telsiz cihazı, onu canlandıracak akü, bir de 20 metre kabloyla dünya elimizin altında bizim. Ne para ne pul hiçbir şey istemiyor. Dünyanın her tarafındaki amatör telsizcilerle birbirimize çağrı yapıp sohbet ediyoruz. İnternet ve telefon kesik olsa bile benim dediğim basit sistemle dünya ve Türkiye'nin neresinde amatör telsizci varsa onlarla rahatlıkla konuşabilirsiniz" diye konuştu. TRAC Kadıköy Şubesi Başkan Yardımcısı Metin Avcı ise telsizle iletişim kurduğu ve arkadaş olduğu kişilerle yaşadığı ilginç anılarını anlattı. On beş yıl önce telsizle Amerika'da görüştüğü bir kişinin kendisine teyit kartı gönderdiğini aktaran Avcı, şunları söyledi: "Yıllar sonra sakladığım o karta bakayım diyorum. Kartın içinde çok küçük bir not daha varmış zarfın içinde. Notta beyefendi bana Türkiye'ye geleceği tarihi ve kalacağı yerin bilgilerini yazmış. Tabii ben onu 15 sene sonra gördüğüm için çok üzüldüm. Kendisi rahmetli olmuş. Böyle bir kötü anımız da var. Bir de güzel anım var. Japonya'da bir beyefendiyle görüştüm. Adam bana resmini gönderdi, aynı ben. Bana hala mesaj atar, 'Sen benim Türkiye'deki ikizimsin' der. Gözlüklerimize varana kadar birebir aynıyız."

"TÜM DÜNYAYALA İLETİŞİM KURMAK BANA ÇOK ETKİLEYİCİ GELİYOR" Yaklaşık bir yıldır amatör telsizci olan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mekatronik Bölümü mezunu 22 yaşındaki Zehranur Şen de kendi yaptığı telsizle dünya genelinde kullanıcılarla iletişim kurma hedefi olduğunu söyledi. Şen, "Tüm dünyayla iletişim kurmak bana çok etkileyici ve heyecan verici geliyor. O yüzden bu hobiye merak sardım. Telefonla herkes konuşur ama o kadar heyecanlı değil telefonla konuşmak. Mors koduyla (alfabesiyle) konuşmak özellikle çok heyecan verici. Herkes yapmıyor çünkü bunu." ifadelerini kullandı.