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Balat'taki taciz olayında tutuklu sanığa önce hapis sonra tahliye!

İstanbul Fatih Balat'ta takip ettiği kadını taciz ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan Halil P., 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme üst sınırdan verdiği hapis cezasında herhangi bir indirim uygulamadı. Mahkeme davada karar verildiğini ve tutuklamanın cezalandırma aracı değil, tedbir mahiyetinde olması nedeniyle sanığın tahliyesine karar verdi

02.03.2020 - 12:25 | Güncelleme:
Balat tacizcisinin cezası belli oldu
Serdar Kulaksız

Fatih Balat’ta takip ettiği kadını taciz ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan Halil P., 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme üst sınırdan verdiği hapis cezasında herhangi bir indirim uygulamadı. Mahkeme davada karar verildiğini ve tutuklamanın cezalandırma aracı değil, tedbir mahiyetinde olması nedeniyle sanığın tahliyesine karar verdi.

DURUŞMAYA GETİRİLDİ

Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre, İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Halil P. getirildi. Duruşmaya müşteki S.K. de avukatı ile birlikte katıldı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Sanık Halil P. ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Görüntüdeki şahıs ben değilim. Önceki savunmalarımı tekrar ederim. Takdir mahkemenindir" dedi.

SANIĞI TEŞHİS ETTİ

Duruşmada konuşan S.K. ise, şikâyetinin devam ettiğini belirterek, "Sanığı net ve kesin olarak teşhis ediyorum. Olayı gerçekleştiren şahıs budur" dedi.

7 YIL HAPİS CEZASINA ÇAPTIRILDI

Mahkeme, sanık Halil P.'yi, cinsel taciz suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme üst sınırdan verdiği hapis cezasında herhangi bir indirim uygulamadı. Mahkeme, tutuklu yargılanan sanığın tahliyesine de karar verdi.

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