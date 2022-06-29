Haber alınamayan iki arkadaş birbirine sarılmış halde bulundu

Kağıthane’de birlikte yaşayan iki arkadaş kaldıkları evin yatak odasında çırılçıplak halde ölü bulundu. Polis ekipleri yaklaşık 5 gün önce öldüğü düşünülen iki gencin odasında şırınga ve uyuşturucu içmek için kullanılan tüp buldu.
Olay, saat 14.30 sıralarında Kağıthane Telsizler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, birlikte yaşadıkları öğrenilen 38 yaşındaki Feridun Kesgin ve 29 yaşındaki İlker Yılmaz, geçtiğimiz Cumartesi günü kaldıkları binanın girişindeki bakkaldan alışveriş yaptı.
Fotoğraf: İHA
BİRBİRLERİNE SARILMIŞ HALDE BULUNDULAR
Ardından kaldıkları eve girdi ancak bir daha çıkmadı. Yaklaşık 5 gün boyunca iki arkadaştan haber alamayan yakınları, bakkalı arayarak evde olup olmadıklarını sordu.
Çiftin uzun süre görünmemesi üzerine yakınları polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çilingir yardımıyla içeriye girdiğinde korkunç manzaraya karşılaştı.
İki arkadaş çırılçıplak halde yatakta birbirlerine sarılmış olarak bulundu. İçeriye giren sağlık ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda ikilinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından arkadaşlarının öldüğünü haber alan arkadaşları gözyaşlarına boğulurken, çevredeki vatandaşlar ise şaşkınlıkla olanı biteni izledi.
ŞIRINGA VE UYUŞTURUCU MADDE İÇİN KULLANILAN TÜP BULUNDU
Olay yeri inceleme ekiplerinin dairede yaptığı çalışmalar sonucunda iki adet şırınga ve uyuşturucu madde içmek için kullanılan tüp olduğu görüldü. Cumhuriyet savcısının da incelemelerinin ardından iki arkadaşın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Öte yandan ölü bulunan Feridun Kesgin’in emniyette “uyuşturucu madde kullanmak” suçundan, İlker Yılmaz’ın ise “tehdit” ve “hakaret” suçlarından kaydının bulunduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.
*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.
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