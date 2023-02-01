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Haaland'ın menajeri Pimenta: Değeri 1 milyar Euro

Premier Lig'e damga vuran ve şimdiden geçtiğimiz sezonun gol krallarını geçen Haaland için menajerinden açıklama geldi. Haaland'ın menajeri Pimento., oyunucunun değerinin 1 milyar euro olduğu söyledi

Giriş: 01.02.2023 - 23:31 | Güncelleme: ABONE OL
Haaland'ın menajeri Pimenta: Değeri 1 milyar Euro
HABERTURK.COM

Manchester City'nin yıldız oyuncusu Erling Haaland bu sezon gösterdiği performans ile tüm kulvarlara damga vurdu.

Norveçli golcünün menajeri yıldız oyuncu hakkında açıklamalarda bulundu.

''DEĞERİ 1 MİLYAR EURO''

AS'a konuşan menajer Rafaela Pimenta, 23 yaşındaki golcünün değeri hakkında; "80 milyon'a Pogba'yı transfer ettik. Zirve 222 milyon Euro ile Neymar'ın. Rakamlar değişiyor. Benim için Haaland 1 milyar Euro değerinde. Belki bu rakamı kimse ödeyemeyecek ama sahip olduğu potansiyel bu. Aslında bir futbolcunun değerini kulüp belirliyor. Bir oyuncuya kimsenin 700 milyon Euro vermeyeceğini biliyorum, ancak Erling'in bir kulübe kattığı değer muazzam. En az 1 milyar Euro olduğu konusunda netim." dedi.

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