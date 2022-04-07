Avrupa'da çok hareketli bir yaz transfer dönemi geçmesi beklenirken haberler art arda geliyor. Transfer gündeminin en çok konuşulan isimleri Kylian Mbappe ile Erling Haaland...

İngiliz basınına göre; Premier Lig ekibi Manchester City, 21 yaşındaki Haaland'a yıllık 28 milyon euro maaş önerdi. Ancak Norveçli golcü bu teklifi reddetti. City'nin Borussia Dortmund'da top koşturan yıldız için teklifi artırmayı planladığı öğrenilirken Haaland gözünü İspanya'ya çevirdi.

Barcelona ya da Real Madrid'de oynamak isteyen golcünün ekonomik durum nedeniyle Real Madrid'e yakın olduğu belirtiliyor.

KLOPP: KONUŞULAN RAKAMLAR ÇILGINCA

Haaland ile ilgili Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'tan açıklama geldi. Oyuncuyla ilgilendikleri yönünde çıkan haberlere cevap veren Klopp, "Konuşulan rakamlar çılgınca, o seviyeye yaklaşamayız. Hiçbir şansımız ve ilgimiz yok. Bu konuda hiçbir şey yapmayacağız" dedi.