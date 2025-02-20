Güzide Duran, dava açtı ama soyadını silmedi
Emekli model Güzide Duran, 17 yıllık eşi Adnan Aksoy'a boşanma davası açtı. 20 milyon TL tazminat ile aylık 600 bin TL nafaka talep eden Duran'ın, sosyal medya hesaplarından 'Aksoy' soyadını silmemesi dikkat çekti
Giriş: 20.02.2025 - 11:10 Güncelleme: 20.02.2025 - 11:10
Bir dönemin ünlü modeli Güzide Duran, 2008’de evlendiği ve iki çocuğunun babası iş insanı Adnan Aksoy'a boşanma davası açtı.
Güzide Duran'nın boşanma davası açmasının nedeni; evlilik birliğinin temelinden sarsılması...
Güzide Duran, eşinden 20 milyon TL tazminat ile aylık 600 bin TL nafaka talep etti. Emekli modelin, sosyal medya hesaplarından 'Aksoy' soyadını silmemesi dikkatlerden kaçmadı.
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