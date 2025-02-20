Bir dönemin ünlü modeli Güzide Duran, 2008’de evlendiği ve iki çocuğunun babası iş insanı Adnan Aksoy'a boşanma davası açtı.

REKLAM advertisement1 Güzide Duran'nın boşanma davası açmasının nedeni; evlilik birliğinin temelinden sarsılması...

Güzide Duran, eşinden 20 milyon TL tazminat ile aylık 600 bin TL nafaka talep etti. Emekli modelin, sosyal medya hesaplarından 'Aksoy' soyadını silmemesi dikkatlerden kaçmadı.