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Irak'ta düzenlenen 2022 Mr. Intercontinental adlı güzellik yarışmasının birincisi Darya Kamil oldu.

15 ülkenin katıldığı yarışmada Kerküklü sporcu ve hekim Darya Kamil, birinciliğe layık görüldü.

Aynı zamanda Kerkük Spor Hekimliği Birliği Başkanı olan Darya Kamil'in birinciliği sosyal medyada gündem oldu.

Kimi sosyal medya kullanıcısı Kamil'e övgüler yağdırırken kimileri de "Sanırım yarışmaya kimse katılmadı.", "Belki jürinin gördüğü, bizim görmediğimiz özellikleri vardır.", "Peki bundan kainatın haberi var mı?" şeklinde yorumlar yaptı.

Darya Kamil, sosyal medya hesabından şunları şöyledi:

"Gençlere ve yeni nesle mesajım; egzersiz yapmak insan sağlığı için çok önemli bir faktördür. Uyuşturucu ve alkolden uzak durun. Arap dünyası düzeyinde gençleri, çocukları, yaşlıları ve hayır kurumlarını desteklemeyi esas alıyorum. Hayalim spor alanında bir iz bırakmak, fakir ve yetimlere yardım etmek. İnsani veya hayır amaçlı olmayan hiçbir unvanın benim için bir anlamı yoktur."