Güzellik merkezinde çirkin saldırı!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Esenyurt'taki bir güzellik merkezinde kan döküldü. İddiaya göre, lazer epilasyon paketi satın alan karı koca daha sonra para iadesi isteyince çalışanlardan biri adamı bıçakladı.
Giriş: 22.08.2025 - 19:52 Güncelleme: 22.08.2025 - 19:52
