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Güzelliğiyle annesini gölgede bıraktı! Emine Ün ve Emre Kınay'ın kızları Duru Kınay annesinin kopyası!

Güzelliğiyle annesini gölgede bıraktı! Emine Ün'ün kızı Duru tıpkı annesi!

Emine Ün, İbrahim Erkal ile başrolü paylaştığı Canısı filmiyle hafızalara kazınmıştı. Eski manken Emine Ün 2003 yılında Emre Kınay ile nikah masasına oturdu ve 2004 yılında kızı Duru'yu kucağına aldı. Bir dönem ekranların aranılan isimlerinden biri olan Ün, kızı Duru ile sık sık paylaşım yapıyor. Emre Kınay ve Emine Ün'ün 18 yaşındaki kızları Duru'nun son hali herkesi şaşırtırken Duru Kınay'ın annesine benzerliği de dikkatlerden kaçmadı. İşte, güzelliğiyle annesini gölgede bırakan Duru Kınay'ın son hali...

01.07.2022 - 15:44 | Güncelleme: ABONE OL

  • Bir dönem ekranların aranılan isimlerinden biri olan Emine Ün, İbrahim Erkal ile rol aldığı Canısı filmi ile hafızalarda yer edinmişti. 

  • Lise eğitimini İstanbul Etiler Lisesi'nde tamamlayan ünlü oyuncu 1992 yılında modellik yapmaya başladı.

  • 1994 yılında bir dergiye kapak kızı seçilen Ün, İbrahim Tatlıses ile "İmparator" dizisinde rol aldı.

  • Levent Özdilek, Ayla algan ve Can Gürzap gibi başarılı oyunculardan ders alan eski manken; Sırılsıklam, Aynalı Tahir, Fanatik ve Kurt Kapanı gibi dizilerde rol aldı.

  • 2003 yılında kendisi gibi oyuncu olan Emre Kınay ile hayatını birleştiren Ün 2004 yılında kızı Duru'yu kucağına aldı. 2012 yılında iş insanı Tolga Karakaş ile evlenen Ün, 2021 yılında evliliğini noktaladı.

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