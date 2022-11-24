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Güzel Günler’in 4. Bölüm 2. Tanıtım fragmanı yayımlandı!

Show TV’nin yapımını TMC’nin, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği dizisi ‘Güzel Günler’in dördüncü bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Hakim’in menemenci dükkanını ihbar eden kişinin peşine düştüğü tanıtımda Kıymet’in Hakim’in karşısında telaşlanması dikkat çekiyor.

Giriş: 24.11.2022 - 20:41 | Güncelleme: ABONE OL
Güzel Günler’in 4. Bölüm 2. Tanıtım fragmanı yayımlandı! “Sokakta yatıyor, yine de geliyor bize yardım ediyor…”

Selma İstanbul’da işe başlarken, Füsun’un da Kıymet’in yanında menemenci dükkanında işe başlaması kahkaha dolu anlara sahne oluyor. Selma, Atakan’ın dükkanında çalışırken Mihran, Selma’nın sokakta kaldığını öğreniyor.

İşte Güzel Günler’in 4. Bölüm 2. Tanıtımı;

GÜZEL GÜNLER’İN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

İskelede Alya’yı karşısında gören Mihran, Selma'yla ilgili gerçeği söylemek zorunda kaldı. Alya, Mihran’la ayrılmaya karar verdi. Selma ise İstanbul’da ayakta kalmak için büyük bir mücadele vermeye başladı. Atakan’ın borcu olduğunu öğrenen Altan, yardımcı olmak için tehlikeli bir yol seçip para için dövüşe girmeye karar verdi. Altan dövüşe giderken Selma da ona eşlik etti. Leylim’i de Füsun’a emanet ettiler. Altan’ın dövüşünde işler kötüye gidince Selma hemen Atakan’a haber verdi. Atakan ve Mihran gelir gelmez Altan'ı hastaneye götürdüler. Bu sırada eve geç kalan Füsun, Leylim’i de yanında götürmek zorunda kaldı. Küçük kızı gizlice eve soktu ancak yakalanmaktan kaçamadılar. Diğer yanda Kıymet, Hakim’in karşı kaldırıma mekan açmasıyla kendini bir rekabetin içinde buldu. İnternet üzerinden yemek kursuna başlayan Kıymet, yeni maceralara atıldı. Leylim'in sınavının kötü geçmesiyle Selma, Van’a dönmeye karar verdi. Mihran kendini Alya'ya affettirmek için ona özel bir hediye hazırlamak istedi ve bu sırada Setrak Amca’nın kolyesinin aslında bir başkasında olduğunu öğrendi. Mihran ve Selma vedalaşmak için bir araya geldi ancak bu buluşma geçmişin bir hesaplaşmasına dönüştü…

Oyuncu kadrosunda Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak ve Yıldıray Şahinler, Seray Gözler, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse’nin yer aldığı ‘Güzel Günler’in yönetmen koltuğunda Osman Taşçı otururken, dizinin senaryosu Selin Tunç imzası taşıyor.

“Güzel Günler” yeni bölümüyle Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

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