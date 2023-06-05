'Atakan', 'Feyyaz' ile 'Füsun'un ilişkisini öğrendi

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SHOW TV’nin sevilen dizisi 'Güzel Günler'de 'Füsun' ve 'Feyyaz’ın ilişkisinin aile içinde açığa çıktığı bölümde ortalık karıştı. 'Atakan’ın öfkeden gözü dönerken, neler olacağı merak konusu oldu. Reytinglerde adını üst sıralara yazdıran dizi; ABC1 20+’da 3.89 izlenme oranı, 10.76 izlenme payı, Total’de 3.37 izlenme oranı 9.77 izlenme payı, AB’de 3.33 izlenme oranı 9.99 izlenme payı elde etti. Ayrıca dizi #GüzelGünler etiketi ile Twitter’da 2 saat 30 dakika TT listesinde yer aldı.

'Saliha’nın evden ayrılıp Van’a gidişiyle sarsılan aile, 'Feyyaz’ın 'Aleyna' ile bir başkası için ayrıldığı iddiasıyla ikinci bir şok yaşadı. 'Aleyna’nın annesi 'Necla’nın getirdiği küpe herkesin kafasında soru işaretleri oluşturdu. 'Kıymet' bu kızın kim olduğunu bulmaya karar verdi. 'Füsun' ve 'Feyyaz' da kimseye bir şey belli etmemeye çalıştı. 'Kıymet’e karşı duygularını açmaya karar veren 'Hakim', romantik bir plan yaptı.

'Kıymet’ten istediği cevabı alan 'Hakim’in denizin ortasındaki sürprizi başka bir teknede 'Feyyaz' ve 'Füsun’un da olmasıyla işleri karıştırdı. Fotoğraf albümünde 'Füsun’un kulağındaki küpeyi fark eden 'Atakan', 'Feyyaz’la 'Füsun' arasında bir şey olduğundan şüphelenmeye başladı. Diğer yanda 'Mihran', evlenme teklifi için 'Selma’ya büyük bir sürpriz hazırladı. Tüm aile ve kafedekileri de seferber eden 'Mihran', sonunda 'Selma’yı ikna etti. Herkes kafede bu mutlu anı kutlarken öfkeden gözü dönen 'Atakan’ın gelip 'Feyyaz’a saldırmasıyla ortalık karıştı. İşte heyecanın yükseldiği o final sahnesi; İzlemek için tıklayınız YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? 'Güzel Günler’in yayınlanan yeni bölüm tanıtımında 'Feyyaz' konusu yüzünden 'Kıymet' ve 'Atakan’ın verdiği tepkiye kırılan 'Füsun' yaşadığı üzüntüyü dile getiriyor. Annesinin evlat ayırdığını düşünen 'Füsun', sözleriyle herkesi şaşırtıyor. 'Füsun’a destek olan 'Feyyaz' ise sevdiği kadının elinden tutuyor. 'Feyyaz' ve 'Füsun’un nereye gideceği merakla bekleniyor.

'Güzel Günler’in 25. Bölüm Tanıtımı; Oyuncu kadrosunda Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak ve Yıldıray Şahinler, Seray Gözler, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse’nin yer aldığı ‘Güzel Günler’in yönetmen koltuğunda Osman Taşçı otururken, dizinin senaryosu Selin Tunç imzası taşıyor. 'Güzel Günler', yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de. 'GÜZEL GÜNLER'DE DÜĞÜN HEYECANI SHOW TV’nin ilgiyle izlenen dizi...

'GÜZEL GÜNLER'DE SÜRPRİZ NİKÂH SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Güze...

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