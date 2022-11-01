'Güzel Günler'in komik kadınları ekrana kahkaha getirecek

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SHOW TV'nin yapımını TMC'nin, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği yeni dizisi 'Güzel Günler' 6 Kasım Pazar akşamı 20.00’de yayınlanacak ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başlıyor. Sıcak, eğlenceli ve neşeli yeni bir dizinin müjdesini veren tanıtımlarıyla kısa sürede büyük ilgi gören ‘Güzel Günler’, komedi yeteneğiyle dikkat çeken kadın oyuncularıyla ekranlara kahkaha getirecek. Binnur Kaya, Ecem Erkek ve Zeynep Çamcı’nın başını çektiği birbirinden komik kadınlar ‘Güzel Günler’i ekranın vazgeçilmez dizisi haline getirmeye aday.

Binnur Kaya dizide üç çocuk annesi, kocasından kalan menemenci dükkanını büyük bir çaba ve emekle ayakta tutmaya çalışan 'Kıymet'i; Ecem Erkek nişanlısı tarafından terk edildikten sonra aşka kapılarını kapatan 'Füsun'u; Zeynep Çamcı ise yalnızca ‘gören gözler’in içindeki ışıltıyı fark ettiği, boks tutkunu 'Altan'ı canlandırıyor.

‘Canım Ailem’ ve ‘Aramızda Kalsın’ gibi televizyon tarihine damgasını vurmuş, hafızalarda yer etmiş dizilerin yazarı ve yapımcısının imzasını taşıyan ‘Güzel Günler’, usta oyuncularla genç yıldızları bir araya getiren zengin kadrosuyla da her yaştan izleyici kendine çekecek.

‘Güzel Günler’in oyuncu kadrosunda; Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse, Yıldıray Şahinler ve Seray Gözler yer alıyor. ‘Güzel Günler’in yönetmen koltuğunda Osman Taşçı otururken, dizinin senaryosu Selin Tunç imzası taşıyor.

‘Güzel Günler’ kısa hikaye: Selma (Leyla Tanlar) bütün çıkar yolların tükendiğini düşündüğü bir anda ona kalan mirası alabilmek için Van’dan İstanbul’a gelir. Altında babasından kalma hurda arabası, yanında varı-yoğu kardeşi Leylim’le birlikte. Mirası alabilmek için tek şart, mirasın diğer ortağı, eski aşkı Mihran’ı (Burak Dakak) bulmaktır.

Onunla aynı gün doğan, daha doğdukları gün birbirlerini büyük bir aşkla sevecekleri kehanet edilen, Selma’nın günah keçisi ilan edildiği yangının ardından İstanbul’a göçen Mihran. Selma, İstanbul’da Mihran’ı bulur. Böylece sadece Selma ve Mihran’ın değil, Mihran’ın barista kuzeni Atakan’ın (Olgun Toker), Atakan’ın platonik aşkı boksör Altan’ın (Zeynep Çamcı), Mihranların büyük ve neşeli ailesinin; teyzesi menemenci Kıymet (Binnur Kaya), kuzeni Füsun (Ecem Erkek), annesi Saliha (Seray Gözler), Kıymet’in eli-kolu Feyyaz (Orkuncan İzan) ve ezeli rakibi Hakim’in (Yıldıray Şahinler) hayatı da değişmiş olur. ‘Güzel Günler’ ilk bölümüyle 6 Kasım Pazar saat 20.00’de Show TV’de!

GÜZEL GÜNLER KÜNYE Yapımcı: TMC Film / Erol Avcı Yönetmen: Osman Taşçı Senaryo: Selin Tunç Müzik: Gürsel Çelik & Aslı Demirer İdari Yapımcı: Güzide Balcı Oyuncular: Binnur Kaya (Kıymet), Ecem Erkek (Füsun), Leyla Tanlar (Selma), Zeynep Çamcı (Altan), Olgun Toker (Atakan), Burak Dakak (Mihran), Yıldıray Şahinler (Hakim), Orkuncan İzan (Feyyaz), Duygu Köse (Leylim) ve Seray Gözler (Saliha), Oya İloğulları (Alya), Dora Dalgıç (Ayşim), Enginay Gültekin (Dilşat) ve Edip Saner (Çetin)