'Güzel Günler'in afişi yayınlandı

'Canım Ailem’ ve ‘Aramızda Kalsın’ gibi Türk televizyon tarihine damgasını vurmuş, hafızalarda yer etmiş dizilerin yazarı ve yapımcısının imzasını taşıyan ‘Güzel Günler’, usta oyuncularla genç yıldızları bir araya getiren zengin kadrosuyla da her yaştan izleyiciyi kendine çekecek.
‘Güzel Günler’in oyuncu kadrosunda; Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak ve Yıldıray Şahinler, Seray Gözler, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse yer alıyor. ‘Güzel Günler’in yönetmen koltuğunda Osman Taşçı otururken, dizinin senaryosu Selin Tunç imzası taşıyor.
‘Güzel Günler’in Kısa Hikayesi:
'Selma' (Leyla Tanlar), bütün çıkar yolların tükendiğini düşündüğü bir anda ona kalan mirası alabilmek için Van’dan İstanbul’a gelir. Altında babasından kalma hurda arabası, yanında varı-yoğu kardeşi 'Leylim’le birlikte. Mirası alabilmek için tek şart, mirasın diğer ortağı, eski aşkı 'Mihran’ı (Burak Dakak) bulmaktır.
Onunla aynı gün doğan, daha doğdukları gün birbirlerini büyük bir aşkla sevecekleri kehanet edilen, 'Selma’nın günah keçisi ilan edildiği yangının ardından İstanbul’a göçen 'Mihran'...
'Selma', İstanbul’da 'Mihran’ı bulur. Böylece sadece 'Selma' ve 'Mihran’ın değil, 'Mihran’ın barista kuzeni 'Atakan’ın (Olgun Toker), 'Atakan’ın platonik aşkı boksör 'Altan’ın (Zeynep Çamcı), 'Mihranlar'ın büyük ve neşeli ailesinin; teyzesi menemenci 'Kıymet' (Binnur Kaya), kuzeni 'Füsun' (Ecem Erkek), annesi 'Saliha' (Seray Gözler), 'Kıymet’in eli-kolu 'Feyyaz' (Orkuncan İzan) ve ezeli rakibi 'Hakim’in (Yıldıray Şahinler) hayatı da değişmiş olur.
‘Güzel Günler’ ilk bölümüyle 6 Kasım Pazar saat 20.00’de SHOW TV'de
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