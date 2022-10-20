Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Televizyon

'Güzel Günler'den ilk görüntüler yayınlandı!

Show TV’nin yapımını TMC’nin, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği yeni dizi projesi ‘Güzel Günler’ yakında seyirciyle buluşacak.

Giriş: 20.10.2022 - 21:32 | Güncelleme: ABONE OL
'Güzel Günler'den ilk görüntüler yayınlandı!

‘Canım Ailem’ ve ‘Aramızda Kalsın’ gibi Türk televizyon tarihine damgasını vurmuş, hafızalarda yer etmiş dizilerin yazarı ve yapımcısının imzasını taşıyan diziden ilk tanıtım da yayınlandı.

Selma ile Mihran’ın doğdukları gün kulaklarına fısıldanan ölümsüz aşkın, bu aşkın ardındaki sırların ve onları kucaklayan sıcak, eğlenceli, neşeli bir ailenin hikayesini ekrana taşıyacak ‘Güzel Günler’in oyuncu kadrosunda usta ve genç isimler bir arada yer alıyor. Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse ve Yıldıray Şahinler ve Seray Gözler’i bir araya getiren ‘Güzel Günler’ izleyicilerin yeni favorisi olacak.

İşte Güzel Günler’in İlk Tanıtımı;

İzleyicisiyle buluşmak için gün sayan ‘Güzel Günler’in yönetmen koltuğunda Osman Taşçı otururken, dizinin senaryosu Selin Tunç imzasını taşıyor.

Güzel Günler yakında Show TV’de!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Güneş tutulması ne zaman gerçekleşecek?
Güneş tutulması ne zaman gerçekleşecek?
Karadeniz’de füze gerginliği
Karadeniz’de füze gerginliği
Rambo Okan tazminat zengini olabilir
Rambo Okan tazminat zengini olabilir
Düzce'de DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Düzce'de DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.