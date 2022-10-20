‘Canım Ailem’ ve ‘Aramızda Kalsın’ gibi Türk televizyon tarihine damgasını vurmuş, hafızalarda yer etmiş dizilerin yazarı ve yapımcısının imzasını taşıyan diziden ilk tanıtım da yayınlandı.

Selma ile Mihran’ın doğdukları gün kulaklarına fısıldanan ölümsüz aşkın, bu aşkın ardındaki sırların ve onları kucaklayan sıcak, eğlenceli, neşeli bir ailenin hikayesini ekrana taşıyacak ‘Güzel Günler’in oyuncu kadrosunda usta ve genç isimler bir arada yer alıyor. Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse ve Yıldıray Şahinler ve Seray Gözler’i bir araya getiren ‘Güzel Günler’ izleyicilerin yeni favorisi olacak.

İşte Güzel Günler’in İlk Tanıtımı;

İzleyicisiyle buluşmak için gün sayan ‘Güzel Günler’in yönetmen koltuğunda Osman Taşçı otururken, dizinin senaryosu Selin Tunç imzasını taşıyor.

Güzel Günler yakında Show TV’de!