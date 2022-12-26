'Atakan'dan 'Altan'a evlenme teklifi

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SHOW TV’nin yapımını TMC’nin, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği dizisi ‘Güzel Günler’, dün akşam ekrana gelen bölümüyle yine izleyicileri kahkahaya boğdu. Sıcak, eğlenceli, neşeli bir ailenin hikayesini ekrana taşıyan dizi, #GüzelGünler etiketiyle 1 saat 35 dakika boyunca Twitter Türkiye’de TT listesinde yer aldı.

Kıymet’in yeni yıl heyecanı bütün aileyi sardı. Aile arasında yapılan çekilişle herkes kendisine çıkan isim için hediye arayışına girdi. Kıymet bir yandan da dünürleriyle arasını düzeltmek istediği için yılbaşı yemeği düzenleyerek herkesi bir araya getirmeyi planladı. Dünürlerini en iyi şekilde ağırlamak isteyen Kıymet, evde seferberlik ilan etti. Dünürlerine müzik ziyafeti vermek isteyen Kıymet’in yardımına yine Hakim yetişti. Alya’nın konağı Selma’dan satın alıp Mihran’la birlikte oturma fikri Selma’yı bir hayli üzdü. Çetin’in Selma ve konakla ilgili planı Mihran’ın sert bir dille tepki vermesine sebep oldu. Hayatında yeni bir sayfa açmak isteyen Atakan, ailece geçirecekleri yılbaşının kusursuz olması için var gücüyle çabalarken önüne çıkan zorlukları yine Altan sayesinde aştı.

Çocuklardan Kıymet’e büyük sürpriz,

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Feyyaz’ın yaptıklarından sonra kafası karışan Füsun, en iyi arkadaşını kaybetme korkusuyla Feyyaz’a karşı nasıl davranacağını bilemedi. Selma’nın konak satışıyla ilgili kafası karışırken Mihran da Alya’yla ayrılmayı düşünmeye başladı. İşlerin çıkmaza girdiğini düşünen Atakan, çıkış yolu olarak Altan’a evlenme teklif etti.

Atakan, Altan’a evlenme teklifi ediyor,

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Oyuncu kadrosunda; Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak ve Yıldıray Şahinler, Seray Gözler, Oya İloğulları, Orkuncan İzan ve Duygu Köse’nin yer aldığı ‘Güzel Günler’in yönetmen koltuğunda Osman Taşçı otururken, dizinin senaryosu Selin Tunç imzası taşıyor.