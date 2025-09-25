Güvenç Özel’in ‘Neuroflux’ı Contemporary Istanbul’da

Contemporary Istanbul’un partnerleri arasında yer alan Trendyol Sanat, fuarın 20. yılına özel bir iş birliği gerçekleştirdi. Ödüllü mimar, teknolojist ve akademisyen Güvenç Özel’in daha önce Coachella’da ilgi gören enstalasyonu Holoflux, İstanbul’da Neuroflux adıyla yeniden yorumlanarak sanatseverlerle buluştu.

Işık, projeksiyon ve algoritmik imgelerin birleşimiyle sürekli dönüşen bir hipermedya nesnesi olarak kurgulanan bu enstalasyon, izleyiciyi bireysel algı ile kolektif varoluşun dijital temsili üzerine düşünmeye davet ediyor.

24-28 Eylül tarihlerinde Contemporary Istanbul süresince Tersane İstanbul’un kalbinde sergilenecek eser, deniz hattından da izlenebilecek.

Güvenç Özel, GLOBART küratörlüğünde sergilenen Neuroflux enstalasyonunun ziyaretçileri makine ile insan yaratıcılığı arasındaki sınırlar üzerinde düşünmeye davet ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

Trendyol Sanat’ın katkılarıyla gerçekleşen çalışma; mimarlık, dijital sanat ve teknolojiyi bir araya getirerek günümüzün en temel meselelerinden biri olan insanın yaratıcı kapasitesi ile makinelerin üretim gücü arasındaki sınırları sorguluyor. Bu sorgulamanın insan varoluş kodlarıyla ve geleceği arasında köprü görevi üstleneceğine inanıyorum. Contemporary Istanbul’da özellikle yapay zekanın sanatsal üretimdeki rolünü tartışmaya açan eserlerin, gelecekte kültürel hafızamızı ve estetik değerlerimizi nasıl dönüştürebileceğini bir kez daha deneyimleme fırsatı bulduk.”

IŞIK VE MİMARİ NEUROFLUX'TA BİR ARAYA GELİYOR Neuroflux, mimarlığı yaşayan ve sürekli evrilen bir hipermedya nesnesi olarak tanımlıyor. Işık, projeksiyon ve algoritmik imgelerin birleşimiyle farklı kimlikler ve renk düzenleri arasında dönüşen eser; fiziksel ile dijitalin kesiştiği noktada izleyiciyi bireysel algı ile kolektif varoluşun dijital temsili üzerine düşünmeye davet ediyor. Uzaktan bakıldığında gizemli bir nesne gibi görünen 8 metrelik enstalasyon, yaklaşıldıkça mimari bir yapıya dönüşüyor. Ziyaretçiler yapıyı 360 derece deneyimleyebiliyor; yüzeyindeki ışıltılı ve renk değiştiren yansımalar ise üç boyut algısıyla optik bir oyun kurarak her adımda farklı bir deneyim yaratıyor. Artırılmış gerçeklik sayesinde eser paralel bir dijital evrende, çok daha büyük, hareketli formlardan oluşan sanal bir ekosistemin parçası gibi görünüyor. Fiziksel ile dijital arasında sürekli genişleyen bir bağ kuran "Neuroflux", ziyaretçilerini çok katmanlı bir deneyime davet ediyor.