Tüm dünyada teknoloji şirketlerinin yükselişi sürüyor. Global çapta en hızlı değer kazananların başında teknoloji firmaları geliyor. Sahiplerinin dünyanın en zenginler listesinde kafaya oynadığı bu şirketler güven sıralamasında da en başlarda yer alıyor. TÜRKİYE DÜNYA ORTALAMASININ ÜZERİNDE Türkiye'de de dünya çapındaki bu trend benzer bir düzlemde devam ediyor. Teknoloji firmaları ülkemizde de en çok güvenilen sektör olarak ilk sıralarda yer alırken dünya ortalamasının da üzerinde bir oran göze çarpıyor. Teknoloji firmalarına en yüksek güven duyulan ülkeler arasında ilk iki sırada ise Çin ve Hindistan yer alıyor.

İŞLERİNİ EN İYİ ŞEKİLDE YAPIYORLAR MI? IPSOS Trustworthiness global araştırma verilerine göre, teknoloji sektöründeki firmaların yaptığı işi iyi yaptığı konusuna tüketicinin katılımı hem dünyada hem de Türkiye’de %50’nin üzerinde. Her ne kadar son dönemde, özellikle Elon Musk'ın Twitter'ı satın alma sürecinden sonra, bu konuda büyük soru işaretleri doğmuş ve tartımalar alevlenmiş olsa da halen teknoloji firmalarının iyi yönetildiği konusu tüketicinin en güven duyduğu ikinci konu olarak dikkat çekiyor. SÖZLERİNİ YERİNE GETİRİYORLAR MI? Güven endeksini etkileyen en önemli unsurlardan bir diğeri olan, şeffaflık ve verilen sözü yerine getirme konusunda da teknoloji öne çıkıyor. Bir sektöre / kuruma güvenmeyi etkileyen en önemli unsurlar %36 ile sözlerini yerine getirmesi, %35 ile de açık ve şeffaf olması. Türkiye'de de aynı konular daha yüksek skorla yine ilk 2 sırada belirtilen unsurlar. Dünya genelinden farklı olarak çevresel olarak sürdürülebilir politikalar izliyor olması Türkiye'deki bireyler için daha önemli bir konu olarak öne çıkarken ürün fiyat / değer ilişkisi dünya geneline göre daha az önem verilen bir konu olarak göze çarpıyor.

TÜRKİYE'DE İLAÇ FİRMALARI GERİDE KALDI! Dünya genelinde güven endeksi rakamlarına baktığımız zaman en yüksek güven duyulan sektör yalnızca %34 pay alan ilaç firmaları. Teknoloji ve yiyecek, içecek sektörleri dünya çapında %33 ile ikinci sırayı paylaşan firmalar olarak göze çarpıyor. Ancak Türkiye'de bambaşka bir sıralama göze çarpıyor. Teknoloji şirketleri dünyada olduğundan çok daha yüksek bir oranla %40 ile güven endeksinin zirvesinde yer alırken, ikinci sırayı bankacılık, üçüncü sırayı ise %36 ile enerji sektörü alıyor. İlaç firmalarına duyulan güven onları Türkiye'de ilk üçe sokamayacak şekilde %32'de kalıyor. SOSYAL MEDYA EN GERİDE Her ne kadar teknolojinin bir ayağı olsa da sosyal medya şirketlerinin ayrı bir başlıkta toplandığı araştırmada, bu firmalar güvenilirlik konusunda en altta yer aldı. Hem dünya genelinde (%22) hem de Türkiye'de (%24) sosyal medya şirketleri en düşük güvenirlik puanını alanlar oldu! "HİNDİSTAN VE ÇİN GELECEK İÇİN KRİTİK!" Ipsos’un Türkiye CEO’su Sidar GEDİK verilerle ilgili, "Türkiye'de teknoloji firmalarının işlerini iyi yaptıkları ve bunu yaparken de iyi yönetildiklerini düşünenlerin oranı ülkeler ortalamasının üzerinde. Ayrıca Avrupa ülkeleri ile kıyasladığımızda hepsinden yüksek. Güven duygusunun iki önemli parametresi sözünü tutma ve şeffaflık konusunda da araştırmaya Türkiye'den katılanlar teknoloji firmaları için ülkeler ortalamasına göre daha olumlu fikir beyan ediyorlar. Benim ilgimi çeken noktalardan biri ise Çin ve Hindistan’dan araştırmaya katılan her on kişiden yedisinin teknoloji firmalarını sözünün eri ve şeffaf olarak değerlendirmeleri. Dünyanın en hızlı gelişen ekonomilerini oluşturan bu iki dev ülkede milyarlarca insanın teknoloji şirketlerine yönelik bu kadar güçlü bir güven duygusu içinde olmaları gelecekte neler getirecek acaba?" şeklinde konuştu.

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