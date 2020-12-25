Sizlere ailece ve sevdiklerinizle birlikte severek yiyeceğiniz güveçte köfte yemeğinin tarifini vereceğim. Beğeneceğinizi umuyorum. Şimdiden afiyet olsun.

Güveçte Köfte İçin Gereken Malzemeler:

200 gram kıyma

1 adet soğan

1 tutam maydanoz

Galeta unu (ekmek içini kurutup kullanıyorum)

Tuz

1 çay kaşığı kırmızı biber

Kimyon

Karabiber

Salça

Sosu İçin;

200 gram mantar

3 adet domates

1 adet kırmızı biber

1 adet yeşil biber

Tuz

1 çay kaşığı kırmızı biber

Kimyon

Karabiber

Sıvı yağ

Üzeri İçin;

100 gram kaşar peyniri

Güveçte Köfte Yapılışı:

Büyük bir kaseye kıymayı alıyoruz.

Üzerine soğanı rendeliyoruz, maydanozu ince ince kıyıp ekliyoruz.

Galeta un, salça ve baharatları da ekleyip yoğuruyoruz.

Köfte harcından, misket köfteler yapıyoruz.

Yapmış olduğumuz köfteleri, porsiyonluk güveçlere paylaştırıyoruz.

Sosunu hazırlamak için mantarları doğruyoruz.

Biberleri ince ince kıyıyoruz.

Domatesleri de küp küp doğruyoruz.

Geniş bir el tavaya sıvı yağ ilave ediyoruz.

Ardından mantarları ekleyip soteliyoruz.

Üzerine biberleri de ekleyip kavuruyoruz.

Kavrulduktan sonra üzerine domatesleri de ekliyoruz.

Tuz ve baharatlarını ekleyip, pişmeye bırakıyoruz.

Pişen mantarlı sosu, porsiyonluk güveçlere, köftelerin üzerine paylaştırıyoruz. Önceden ısıtılmış, 200 derecelik fırında pişiriyoruz.

Pişen güveçlerimizin üzerine kaşar peynirini rendeliyoruz.

Kaşar peynirler eriyene kadar, fırında pişiriyoruz.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Güveçte yapacağımız için kıymanın bol yağlı olması gerekir.

Kıyma yağlı olduğu için harcını yaparken ekmek miktarını biraz arttırabilirsiniz.

Köfteleriniz biraz hacimli görünsün istiyorsanız biraz karbonat ekleyebilirsiniz.

Güveç kaplarının tabanını yağlamayın.

Köfteleriniz pişmek üzereyken fırının kapağını açıp, yemeğin üzerine kaşar peyniri rendesi ekleyin.

10-15 dakika, kaşar peynirler eriyene kadar pişirin.