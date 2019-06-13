13 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Halk arasında “Padişah Hastalığı” ya da “Hastalıkların Kralı” olarak bilinen gut hastalığı, özellikle ayak başparmağında görülen ağrıyla ortaya çıkıyor. Ayak bileği, diz gibi vücudun birçok farklı ekleminde görülebilen gut hastalığına genç erkeklerde romatizmal olarak rastlanılıyor.
GUT HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?
Çoğunlukla eklemde aniden gelişen ağrı, şişlik, kızarıklık ve hassasiyetle karakterize olan gut hastalığı tedavi edilmediği takdirde eklemlerde kalıcı hasardan böbrek yetmezliğine kadar birçok ağır hastalığa yol açabiliyor. Ülkemizde gut hastalığı birçok kişi tarafından bilinmiyor ya da bulaşıcı, kalıcı hastalık olarak yanlış algılanabiliyor. Kanda ürik asit fazlalığı ile ortaya çıkan gut hastalığı genç erkeklerde en sık karşılaşılan romatizmal hastalık olarak dikkat çekiyor. Kırmızı et, sakatat, deniz ürünleri gibi bazı yiyecekler pürinlerin vücutta ürik asit haline dönüşmesine neden olarak gut hastalığına yol açabiliyor. Özellikle fazla miktarda alkol tüketilmesi, mayalı içecekler gibi besinler ürik asit seviyesini artırarak hastalığa davetiye çıkarabiliyor.
Gut hastalığının eklemlerde aniden gelişen ağrı, şişlik, kızarıklık ve hassasiyetle teşhis edilebiliyor.
Akut gut atağı, genellikle sabaha doğru ayak başparmağın ekleminde dayanılmaz, tahammülsüz şiddetli ağrı, şişlik, kızarıklık, hassasiyet ve ısı artışıyla başlıyor. Eklemdeki ağrı ve hassasiyetin şiddeti nedeniyle hasta, ayağının üzerine basamıyor hatta çorap, ayakkabı dahi giyemiyor. Atağın görüldüğü ilk günden sonra ağrı zamanla daha da şiddetleniyor.
GUT HASTALIĞINDA ERKEN TANI ÇOK ÖNEMLİ
Gut hastalığı şeker, kolesterol, trigliserit yüksekliği, hipertansiyon, aterosklerotik kalp hastalığı, obezite gibi diğer rahatsızlıkla birlikte görülebiliyor.
Hastalık dört evreden oluşuyor. Özellikle erken tanı gut hastalığında çok önemli. Hastalığın tedavisinde geç kalınırsa eklemlerde kalıcı hasardan kronik böbrek yetmezliğine kadar birçok ağır hastalık beraberinde ortaya çıkıyor.
GUT HASTALIĞI BULUŞICI MI?
Nüfusun belli bir bölümünün sahip olduğu gut hastalığı bulaşıcı, kalıcı, genetik bir rahatsızlık sanılabiliyor. Ancak gut hastalığı alerji, migren gibi normal ve kronik bir hastalıktır.
Hastalığın önlenmesi ve erken tanısı için yılda en az 1 kez kontrole gidilmesi öneriliyor.
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