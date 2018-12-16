Kütahya'nın Pirler Mahallesi'ndeki Germiyan Sokağı'nda, bu sabah saat 02.30 sıralarında, iddialara göre Sezai K. ile evinde misafir olarak kalan arkadaşı Mustafa Ç., geceleyin evlerinin önünde gürültü yapan Anıl T. (25), Yalçın Ş. (17) ve kardeşi Salih Ş. (16) ile tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda evde misafir olarak bulunan Mustafa Ç. tabancayla havaya ateş etti, Sezai K. da evden aldığı av tüfeğiyle pencereden ateş ederek Anıl T.'yi başından, Yalçın Ş. ile kardeşi Salih Ş.'yi de kol ve bacaklarından yaraladı.

YARALANAN 3 KİŞİ AMBULANS BEKLEDİ

DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kişi bir süre yerde yatarak ambulansın gelmesini bekledi. Yaralılar gelen ambulanslarla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

1 AV TÜFEĞİ, 2 RUHSATSIZ SİLAH BULUNDU

Polis ekipleri olayda kullanılan av tüfeğini evin içinde, 2 adet ruhsatsız tabancayı da evin bahçesinde buldu. Ekipler ev sahibi Sezai K. ile arkadaşı Mustafa Ç.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.