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        Haberler Magazin Gürgen Öz'den eşi Emily Mahringer'a: Seni evlendiğimiz günden daha çok seviyorum - Magazin haberleri

        Gürgen Öz'den eşi Emily Mahringer'a: Seni evlendiğimiz günden daha çok seviyorum

        2018'de Emily Mahringer ile evlenen Gürgen Öz, evlilik yıl dönümlerini kutladı. Öz, eşine; "Seni evlendiğimiz günden daha çok seviyorum" sözleriyle seslendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2024 - 09:39 Güncelleme: 18.10.2024 - 09:39
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        "Seni evlendiğimiz günden daha çok seviyorum"
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        Oyuncu Gürgen Öz, iki çocuğunun annesi Alman Emily Mahringer ile 7'nci evlilik yıl dönümlerini kutladı.

        Sosyal medya hesabından evlendikleri gün gelinlik ve damatlıkla çektirdikleri fotoğrafları yayımlayan Gürgen Öz, eşine; "Canım benim, seni bugün evlendiğimiz günden daha çok seviyorum. Mutlu yıl dönümleri" sözleriyle seslendi.

        Gürgen Öz ayrıca; "Ve Almanca öğreneceğim. Mutlu yıl dönümleri büyük aşk" ifadelerini kullandı.

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        #Gürgen Öz
        #Emily Mahringer

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