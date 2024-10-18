Gürgen Öz'den eşi Emily Mahringer'a: Seni evlendiğimiz günden daha çok seviyorum - Magazin haberleri

Gürgen Öz'den eşi Emily Mahringer'a: Seni evlendiğimiz günden daha çok seviyorum - Magazin haberleri

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Oyuncu Gürgen Öz, iki çocuğunun annesi Alman Emily Mahringer ile 7'nci evlilik yıl dönümlerini kutladı.

Sosyal medya hesabından evlendikleri gün gelinlik ve damatlıkla çektirdikleri fotoğrafları yayımlayan Gürgen Öz, eşine; "Canım benim, seni bugün evlendiğimiz günden daha çok seviyorum. Mutlu yıl dönümleri" sözleriyle seslendi.

Gürgen Öz ayrıca; "Ve Almanca öğreneceğim. Mutlu yıl dönümleri büyük aşk" ifadelerini kullandı.