        Gürcistan Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu - Futbol Haberleri

        Gürcistan Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu

        2026 Dünya Kupası Elememeleri A Grubu'nda A Milli Futbol Takımı'nın 4 Eylül Perşembe günü deplasmanda konuk olacağı Gürcistan'ın aday kadrosu açıklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2025 - 16:52 Güncelleme: 27.08.2025 - 16:52
        Gürcistan'ın aday kadrosu açıklandı
        A Milli Futbol Takımı'nı 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 4 Eylül Perşembe günü konuk edecek Gürcistan’ın aday kadrosu belli oldu.

        A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde 4 Eylül Perşembe günü deplasmanda karşılaşacağı rakibi Gürcistan'ın aday kadrosu açıklandı. Gürcistan Teknik Direktör Willy Sagnol tarafından belirlenen aday kadroda 24 futbolcu yer alıyor.

        Gürcistan’ın 24 kişilik aday kadrosu şu şekilde:

        "Giorgi Mamardashvili (Liverpool), Luka Gugeshashvili (PAOK), Davit Kereselidze (Dila Gori), Guram Kashia (Slovan Bratislava), Otar Kakabadze (Cracovia), Irakli Azarov (Shakhtar Donetsk) Luka Lochoshvili (Nürnberg) Giorgi Gocholeishvili (Hamburger), Saba Goglichidze (Udinese), Saba Khvadagiani (Maccabi Netanya), Otar Kiteishvili (Sturm Graz), Giorgi Kochorashvili (Sporting Lizbon), Anzor Mekvabishvili (Universitatea Craiova), Nika Gagnidze (Kolos Kovalivka), Vladimer Mamuchashvili (Torpedo Kutaisi), Nodar Lominadze (Estoril Praia), Giorgi Tsitaishvili (Metz), Giorgi Abuashvili (Metz), Zuriko Davitashvili (Saint-Etienne), Saba Lobzhanidze (Atlanta United), Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain), Budu Zivzivadze (Heidenheim), Giorgi Guliashvili (Sarajevo), Georges Mikautadze (Olympique Lyon)."

        Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Boris Paichadze Ulusal Stadyumu'nda 4 Eylül'de oynanacak Gürcistan-Türkiye karşılaşması TSİ 20.00'de başlayacak.

