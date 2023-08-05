Gürcistan'da heyelan: 11 kişi hayatını kaybetti, ulusal yas ilan edildi
Gürcistan İçişleri Bakanlığı, Raça-Leçkhumi ve Kvemo Svaneti bölgesine bağlı tatil beldesi Şovi'deki toprak kaymasından sonra bölgede 2 gündür devam eden arama kurtarma çalışmaları sonucu şu ana kadar 11 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.
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Gürcistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Raça-Leçkhumi ve Kvemo Svaneti bölgesine bağlı tatil beldesi Şovi'de dün meydana gelen heyelandan sonra helikopterlerin yardımıyla başlatılan arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
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Bakanlık bölgede 2 gündür devam eden arama kurtarma çalışmaları sonucu şu ana kadar 11 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.
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Sel ve heyelan nedeniyle yollar ve köprüler hasar gördüğü için Şovi'ye sadece helikopterler ile ulaşmak mümkün.
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Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili de afet bölgesini ziyaret ediyor.
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ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ
Şovi'deki çalışmaları yerinde takip eden Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, can kayıpları nedeniyle 7 Ağustos'un "ulusal yas" olarak ilan edildiğini açıkladı.
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Garibaşvili, bölgeden 210 kişinin kurtarılarak güvenli bölgelere nakledildiğini, yaklaşık 30 kişiye ulaşılmaya çalışıldığını ifade ederek, arama kurtarma çalışmalarına ordunun de katılacağını söyledi.
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DIŞİŞLERİ'NDEN TAZİYE
Öte yandan Dışişleri Bakanlığı, Gürcistan’da meydana gelen toprak kayması sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
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Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Komşumuz Gürcistan’da 3 Ağustos’ta meydana gelen toprak kayması nedeniyle can kayıplarının olduğunu derin üzüntüyle öğrendik. Dost ve kardeş Gürcistan halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.
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* Haberin görselleri Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.
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