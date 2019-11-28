28 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından iki yılda bir düzenlenen ve bu yıl "Dijital Gelecek" temasıyla gerçekleştirilen Vizyoner Zirvesi sona erdi.
Zirve kapsamında düzenlenen Milli Teknoloji Hamlesi ve Dijital Türkiye başlıklı panelde konuşan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, otomotiv sektörünün içinden geçtiği değişim sürecinden bahsederek, yakın zamanda araçlardaki tüm cihazların akıllı cihazlara dönüşüp birbiriyle iletişim halinde olacağını söyledi.
Arabaların sürücüsüz hale geleceğini ve bazı tezlere göre otomobil sahiplik oranlarının azalacağını dile getiren Karakaş, 2035'te bugünkü klasik tarzda üretilen arabaların payının yüzde 60'lara düşeceğini anlattı.
Karakaş, yerli otomobil sürecinden bahsederek, bu süreçte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın kendilerine çok ciddi destek verdiğini, savunma sanayisinde çok ileride olduklarını, bu projeleri yapanların otomobil de üretebileceğini aktardı.
Otomobil üretme noktasında en önemli yatırımın yeterli donanıma ve liyakate sahip personel olduğunu ifade eden Karakaş, Türkiye'nin bu yarışın içerisinde olduğunu bildirdi.
Karakaş, "Grubumuzu kurarken amacımız, milli ve uluslararası camiada rekabet edebilen doğuştan elektrikli bir araç sahibi olmaktı." dedi.
TOGG Üst Yöneticisi Karakaş, yerli otomobilin banttan ineceği yıla dair 2022'in belirtildiğini ve bu sürenin kısa olduğuna dair bir yorum üzerine, "Bu soruyu biz de kendimize sorduk. Dünyadaki kıyaslamalara baktığınızda bu süre zarfında bunu yapmak mümkün. Başkaları yapabiliyorsa biz de yapabiliriz." diye konuştu.
"BÖLGEMİZİN EN BÜYÜK OYUNCUSUYUZ"
HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay ise sadece savunma sanayisinde faaliyet göstermediklerini belirterek, Türkiye'nin dijitalleşmesine katkı sağlayan ve devletin kritik altyapılarında da çalışan bir şirket olduklarını söyledi.
Atalay, 5 bin kişilik bir iş gücü ile bölgenin en büyük oyuncusu olduklarını kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Dijital dönüşümün bana göre en önemli unsuru insan kaynağı. Yurt dışına beyin göçü olduğu gibi bir algıyı doğru bulmuyorum. Şirketimizde eğitim için de dahil olmak üzere sadece 12 kişi gitti yurt dışına bunların da 3'ü geri döndü. Veri, bazılarına göre çağımızın yeni petrolü. Verileri kullanarak katma değeri daha yüksek ürünler geliştirmeliyiz."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!