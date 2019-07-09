TBMM’de kabul edilerek geçen hafta yürürlüğe giren yeni askerlik kanunu ile askerlik süresi 6 aya indirilirken, bedelli ve dövizle askerlikle ilgili de kalıcı düzenleme yapıldı. Bedelli askerlik tutarı 240.000 göstergenin memur aylık katsayısı ile çarpımı suretiyle her yıl artırılacak. Yurt dışındaki Türk vatandaşlarının dövizle askerlik kapsamında ödeyeceği tutar da yılın ilk iş günündeki Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden avro olarak hesaplanacak. Konvertibl diğer yabancı para birimleriyle de avro karşılığı üzerinden ödeme yapılabilecek.

Yeni yasa kapsamında dövizle askerlik yapacak gurbetçiler 2019 yılı için 5 bin 113 avro veya karşılığı döviz ödemek zorunda olacaklar.

Geçen yılki bedelli askerlik yasasında gurbetçiler 15 bin lira ödeyerek dövizle askerlik hakkından yararlanmışlardı. Geçen yıl ağustos-eylül aylarında avro kuru 7 TL ile 7.80 TL arasında seyretti. O tarihte başvuruda bulunan gurbetçiler 2 bin 150 avro ile bin 900 avro arasında ödeme yaparak askerlik yükümlülüklerini yerine getirdiler. Buna göre, yeni kanun kapsamında dövizle askerlik hakkından yararlanacak kişilerin ödeyeceği tutar avro bazında yüzde 150 dolayında artmış oldu.

GURBETÇİLER TEPKİLİ

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, dövizle askerlik tutarının yüzde 150 artırılmasına tepkilerini sosyal medyada gösterdi. Gurbetçi okurlarımızdan Süleyman Yıldırım, 2018’in başında bin avro olan dövizle askerlik geçen yıl 2000 avroya çıkartılmışken şimdi yeniden artırılması nedeniyle çifte vatandaşlığı bulunan bazı kişilerin Türk vatandaşlığından çıkma hesabı yaptıklarını iddia etti.

Dövizle askerlik bedeli 2016 yılından önce de 5.112 ve 6000 avro düzeyinde belirlenmişti. Ancak, gurbetteki Türk vatandaşlarının anavatanla bağlarının korunması için 2016 yılında bin avroya düşürülmüştü. Gurbetçiler, dövizle askerlik bedelinin yeniden gözden geçirilmesi için TBMM’de siyasi parti gruplarına yoğun talepte bulunmaya devam ediyorlar.

DÖVİZLE ASKERLİKTEN KİMLER YARARLANACAK?

Dövizle askerlik hakkından yabancı ülkelerde iltica başvurusu dışında elde ettikleri çalışma iznini de ihtiva eden oturma izni veya doğrudan çalışma iznine sahip işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu sıfatını haiz olanlar ile yabancı bandralı gemilerde çalışanlar yararlanabilecek. Bu haktan yararlanabilmek için en az 3 yıl (1095 gün) fiilen çalışma şartı aranacak.

Yurtdışında ikamet eden ve çifte vatandaşlık hakkına sahip olan Türk vatandaşları ise en az 3 yıl süre ile fiilen yabancı ülkelerde bulunmaları halinde, çalışma şartı aranmadan, dövizle askerlik başvurusunda bulunabilecek. Başvurular, konsolosluklara yapılabilecek.

Başvurduğu halde ödemesi gereken dövizi ödemeyenler ile başvuru sırasında yalan beyanda bulunduğu sonradan anlaşılanlar dövizle askerlikten yararlanamayacaklar. Başvuruları da iptal edilecek.

Ücret veya maaşları yurt içinden transfer edilenler ile yabancı ülkelerde resmi görevle bulunanlar, oturma veya çalışma iznini iltica nedeniyle almış olanlar dövizle askerlik yapamayacak.

Başvuruları iptal edilenlerin, bedeli ödediği halde başvuru işlemleri tamamlanmamış olanların ödedikleri paralar, talepleri halinde iade edilecek. Ancak, ödeme ve başvuru işlemlerini tamamladıktan sonra vefat edenlere, Türk vatandaşlığını kaybedenlere veya vatandaşlıktan çıkmasına izin verilenlere iade yapılmayacak.

Ödemeyi yaptıktan sonra dövizle askerlik kapsamından çıkartılma talebinde bulunanların talebi kabul edilmeyecek.

DAHA ÖNCE 38 YAŞA KADAR ERTELEYENLERİN DURUMU NE OLACAK?

Önceki kanuna göre, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları askerliği 38 yaşını dolduruncaya kadar erteletebiliyorlardı. Yeni kanunla erteleme süresi 35 yaşa indirildi. Gurbetçiler, 35 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar askerliği erteleyebilecekler.

Daha önce askerliğini 38 yaşa kadar erteletmiş olanların bu hakları devam edecek. Ancak, 26 Haziran 2019 tarihinden sonra başvuranlar en fazla 35 yaşına kadar erteletebilecekler.