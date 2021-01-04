GUPSE ÖZAY KİMDİR?

Gupse Özay, 1984'te doğdu. Gupse Özay, Çerkes kökenli bir aileden İzmir'de dünyaya geldi. Çerkesçe olan adı "canımın içi" anlamına gelmektedir.

Gupse Özay Ege Üniversitesi Radyo Tv ve Sinema bölümünde okudu. Üniversite yıllarında dostlarıyla çektikleri Yaman Yaşamışım adlı belgesel ile ödül aldı. TRT’den, yapım şirketlerine; magazin dergilerinden dizi setlerine kadar kariyerine yarayacak her alanı denemiştir. Ve daha sonrasında 4 yıl reklam yazarlığı yapmış ve ardından işinden ayrılarak dizi sektörüne geçmiştir. Birkaç dizi denemesinden sonra,arkadaşlarıyla psikolog skeçlerini gerçekleştirmiş; bu sayede de Yalan Dünya dizisinde rol kapmıştır.

Gupse Özay 14 Kasım 2014 tarihinde vizyona giren ve senaryosunu kendi yazdığı, yönetmenliğini Hakan Algül'ün üstlendiği ilk sinema filmi Deliha'da Zeliha karakteriyle izleyici karşısına çıktı. 8 Nisan 2016 tarihinde vizyona giren Küçük Esnaf filminde Burcu karakteriyle başrol oynadı. 2 Aralık 2016'da vizyona giren ve senaryosunu kendi yazdığı Görümce filminin aynı zamanda ana karakterleri arasında yer aldı.

31 Ocak 2020 tarihinde, hem yazıp hem oynadığı Eltilerin Savaşı adlı komedi filmi vizyona girmiştir.