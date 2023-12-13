Gupse Özay 4 yıl aradan sonra ekranlara 'Lohusa' filmiyle dönüyor. Özay yeni filmin sadece yeni doğum yapan kadınlara değil aynı zamanda eşlerine, çevresindeki kişilere, henüz anne olmayan, anne olmak istemeyen kadınlara da hitap eden bir film olduğunu söyledi.