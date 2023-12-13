Gupse Özay'ın yeni filmi 'Lohusa' konusu nedir?
Gupse Özay yeni komedi filmi 'Lohusa' ile beyazperdeye hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü'nün oturduğu komedi filmi 19 Ocak'ta vizyona girecek
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Gupse Özay 4 yıl aradan sonra ekranlara 'Lohusa' filmiyle dönüyor. Özay yeni filmin sadece yeni doğum yapan kadınlara değil aynı zamanda eşlerine, çevresindeki kişilere, henüz anne olmayan, anne olmak istemeyen kadınlara da hitap eden bir film olduğunu söyledi.
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'LOHUSA' FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Filmin yönetmen koltuğunda oturan Kıvanç Baruönü ve başrol oyuncusu Gupse Özay 'Lohusa' filmiyle ilgili, yeni anne ve baba olanlar için ayna görevi görecek bir yapım olduğunu söyledi. Filmin ayrıca geçmişte anne ve baba olanlara nostalji yaşatacağı belirtildi.
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KENDİ LOHUSALIK DÖNEMİNDE SENARYOYU YAZDI
Özay filmin senaryosunu kendisinin lohusa döneminde yazdığını söyleyerek, hikayeyi daha da içselleştirdiğini ve bir kadının o dönemde yaşayabileceklerine değindiğini vurguladı. 'Lohusa' filmi 19 Ocak'ta vizyona girecek.
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LOHUSALIK NEDİR?
Hamilelik boyunca değişen ve doğum için hazırlanan anne vücudu, doğumdan sonra lohusalık adı verilen sürece girer. Vücut bu süreç içerisinde hamilelikten önceki haline dönmeye çalışır.
Genellikle doğumdan sonraki ilk altı haftalık süreçtir. Annenin vücudu bu dönemde doğum etkilerini atlatırken, hassasiyet, ağrı, duygusal geçişler gibi çeşitli problemler yaşayabilir.
Kaynak: MedicalPark