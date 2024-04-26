Gupse Özay'dan kıskançlık sorularına yanıt: Geceleri uyuyamıyorum
Gupse Özay, kendisi gibi oyuncu olan eşi Barış Arduç'un kadın hayranları tarafından beğenilmesini değerlendirip, kıskanıp - kıskanmadığına dair samimi açıklamalarda bulundu; "Kaç sene oldu artık... Geceleri uyku uyuyamıyorum"
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Nişantaşı'ndaki Cemal Reşit Rey'de gerçekleştirilen Mimar Sinan Ödül Töreni'ne katılan ünlüler arasında Gupse Özay da vardı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özay, "Z kuşağından korkuyorum. Çok hızlılar, çok zekiler. Çok akıllılar ve kolay kolay bir şey beğenmiyorlar ama onları çok da seviyorum" dedi.
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"BARIŞ KESİN ERİYORDUR"
2022'de kızı Jan Asya'yı kucağına alarak büyük bir sevinç yaşayan Gupse Özay, annelik duygusunu değerlendirdi. Özay; "Annelik çok zormuş. Bunun filmini bile yaptım. 2 yaş sendromu varmış galiba. O başladı sanıyorum, acayip acayip hareketler başladı. Neyse kızım seni seviyorum. Baba - kız aşkı diye bir gerçek var. Ben de babama âşık bir kız çocuğuydum. Bir şey yapınca babasına dönüyor 'Baba' diye sesleniyor. Bir de Barış'a sormak lazım bunu, kesin eriyordur" diye konuştu.
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"ÇOK ÜŞENGECİM"
Şimdilerde yeni bir proje yazdığını dile getiren Gupse Özay; "Ben şimdilerde yeni bir proje yazıyorum. Hiçbir filmimin de ikincisini yazmıyorum şu an. Yazmam da diyemem ama. Sıkılabilirim gibi geliyor o yüzden... Belki yarın farklı düşünürüm ama şu an başka bir proje yazıyorum" dedi. Özay, muhabirlerin, "Günlük hayatınızda kendinizden sıkılıp değiştirmek istediğiniz şeyler oluyor mu?" sorusuna ise "Yok, üşenip saçımı kestirmem. Ben çok üşengecim. Sanırım iş konusunda üşengeç değilim sadece. En son kuaföre gideli iki sene olmuştur. Şaka şaka bir arkadaşım ara ara gelip kuaför olduğu için benimle ilgileniyor sağ olsun. Kıyafet ve makyaj konusunda çok üşengecim. Keşke birisi beni giydirip makyaj yapsa" yanıtını verip kahkaha attı.
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"GECELERİ UYKU UYUYAMIYORUM"
Eşi Barış Arduç'un kadın hayranları tarafından beğenilmesini değerlendirip ve bu durumu kıskanıp - kıskanmadığına dair samimi açıklamalarda bulunan Gupse Özay, "Kaç sene oldu artık... Geceleri uyku uyuyamıyorum. Şaka... Yok canım, benim ruhumda yok. Bence bu kendine güvenmek ile alakalı. Kendine güveniyorsan kıskanmazsın. Benim havam iyidir, hoş bir havam var değil mi? Kendimi güzel bulmam ama havam iyidir. Kendimi çalışkan bulurum" diyerek güldü.