"ÇOK ÜŞENGECİM"

Şimdilerde yeni bir proje yazdığını dile getiren Gupse Özay; "Ben şimdilerde yeni bir proje yazıyorum. Hiçbir filmimin de ikincisini yazmıyorum şu an. Yazmam da diyemem ama. Sıkılabilirim gibi geliyor o yüzden... Belki yarın farklı düşünürüm ama şu an başka bir proje yazıyorum" dedi. Özay, muhabirlerin, "Günlük hayatınızda kendinizden sıkılıp değiştirmek istediğiniz şeyler oluyor mu?" sorusuna ise "Yok, üşenip saçımı kestirmem. Ben çok üşengecim. Sanırım iş konusunda üşengeç değilim sadece. En son kuaföre gideli iki sene olmuştur. Şaka şaka bir arkadaşım ara ara gelip kuaför olduğu için benimle ilgileniyor sağ olsun. Kıyafet ve makyaj konusunda çok üşengecim. Keşke birisi beni giydirip makyaj yapsa" yanıtını verip kahkaha attı.