Günün maçlarının VAR hakemleri belli oldu!
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında bugün oynanacak maçların VAR hakemleri açıklandı.
Trendyol Süper Lig’in 28. haftasının son gününde oynanacak maçların VAR ve AVAR hakemleri belli oldu.
13.30 Çaykur Rizespor - Sipay Bodrum FK: Robert Schröder (VAR) - Erkan Engin (AVAR)
16.00 Göztepe - ikas Eyüpspor: Jukian Weinberger (VAR) - Ogün Kamacı (AVAR)
16.00 Atakaş Hatayspor - Net Global Sivasspor: Bruno Esteves (VAR) - Onur Özütoprak (AVAR)
20.30 Fenerbahçe - Reeder Samsunspor: Pawel Raczkowski (VAR) - Deniz Caner Özaral (AVAR)