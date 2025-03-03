Günün maçlarının VAR hakemleri belli oldu!
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasının son gününde oynanacak maçların VAR hakemleri açıklandı.
Trendyol Süper Lig’in 26. haftasının 3. gününde oynanacak maçların VAR ve AVAR hakemleri belli oldu.
16.00 Gaziantep FK - ikas Eyüpspor: Markus Schmidt (VAR) - Onur Özütoprak (AVAR)
16.00 Tümosan Konyaspor - Trabzonspor: Harald Lechner (VAR) - Zorbay Küçük (AVAR)
20.30 Rams Başakşehir - Net Global Sivasspor: Jonas Hansen (VAR) - Deniz Caner Özaral (AVAR)
20.30 Göztepe - Reeder Samsunspor: Fabio Melo (VAR) - Abdullah Bora Özkara (AVAR)