Guns N' Roses İstanbul konseri bilet fiyatları grubun hayranlarının gündeminde. ABD'li rock müzik grubu Guns N' Roses’in 2025 Avrupa ve Ortadoğu turnesi belli oldu. Efsane grup, turne kapsamında tam kadro orijinal grup üyeleri ile 2025'te Türkiye'ye gelecek. Guns N' Roses, 32 yıl aradan sonra İstanbul'da vereceği stadyum konseri ile müzikseverlerle buluşacak. Peki, Guns N' Roses İstanbul konseri ne zaman, biletler satışa çıktı mı, ne kadar? İşte, 2025 Guns N' Roses İstanbul konseri tarihi ve bilet fiyatları hakkında detaylar...