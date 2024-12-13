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        Haberler Bilgi Yaşam Guns N' Roses İstanbul konseri bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? 2025 Guns N' Roses İstanbul konseri ne zaman, grup nerede sahne alacak?

        Guns N' Roses İstanbul konseri bilet fiyatları ne kadar? 2025 Guns N' Roses İstanbul konseri ne zaman?

        Guns N' Roses İstanbul konseri bilet fiyatları ne kadar sorusunun yanıtı için araştırmalar hız kazandı. Rock müziğin efsaneleri Guns N' Roses, tam kadro orijinal grup üyeleri ile Türkiye'de konser vermeye hazırlanıyor. Grup, 2025 Avrupa turnesi kapsamında 32 yıl sonra yeniden İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak. Peki, Guns N' Roses İstanbul konseri ne zaman, grup nerede sahne alacak, biletler satışa çıktı mı? İşte, 2025 Guns N' Roses İstanbul konseri tarihi ve bilet fiyatları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2024 - 12:28 Güncelleme: 13.12.2024 - 12:45
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        • 1

          Guns N' Roses İstanbul konseri bilet fiyatları grubun hayranlarının gündeminde. ABD'li rock müzik grubu Guns N' Roses’in 2025 Avrupa ve Ortadoğu turnesi belli oldu. Efsane grup, turne kapsamında tam kadro orijinal grup üyeleri ile 2025'te Türkiye'ye gelecek. Guns N' Roses, 32 yıl aradan sonra İstanbul'da vereceği stadyum konseri ile müzikseverlerle buluşacak. Peki, Guns N' Roses İstanbul konseri ne zaman, biletler satışa çıktı mı, ne kadar? İşte, 2025 Guns N' Roses İstanbul konseri tarihi ve bilet fiyatları hakkında detaylar...

        • 2

          GUNS N’ ROSES İSTANBUL KONSERİ NE ZAMAN?

          Rock müziğin efsaneleri Guns N' Roses, Avrupa turnesi kapsamında tam kadro orijinal grup üyeleri ile 2025'te Türkiye'ye geliyor.

          Efsane grup, 2 Haziran 2025 tarihinde saat 21.00'de İstanbul Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda konser verecek.

        • 3

          BKM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

          ‘’1993’te Türkiye’de Stadyum konseri veren Guns N’ Roses, 2 Haziran 2025’te vereceği Stadyum konserinde tam kadro sahnede olacak! Grup; Axl Rose (vokal, piyano), Duff McKagan (bas) ve Slash’ten (lead gitar), (klavye) oluşuyor.

          Grup, 2025'te ikonik hitler ve unutulmaz canlı performansları ile Avrupa turnesi kapsamında İstanbul’da konser verecek.

          Guns N' Roses’ın hemen öncesinde Rival Sons grubu sahnede olacak.’’

        • 4

          GUNS N’ ROSES İSTANBUL BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

          Guns N' Roses’ın 2025 Avrupa turnesi kapsamında İstanbul'da vereceği konserin biletlerinin satışa çıkacağı tarih belli oldu.

          Konserin biletleri 10 Aralık Salı günü ön satışa çıktı. Ön satış için ayrılan biletler tükenirken VIP Paket satışı devam etmektedir.

          Genel satış ise 13 Aralık Cuma günü (bugün) 12:00'de başladı.

        • 5

          GUNS N’ ROSES İSTANBUL KONSERİ BİLET FİYATLARI

          Gun's N Roses İstanbul konseri genel satış - tribün bilet fiyatları şöyle:

          Batı Alt VIP 100 Tribün 1. Kategori 11.300,00 TL

          Batı Alt VIP 101 Tribün 1. Kategori 11.300,00 TL

          Güney Üst 423 Tribün 4. Kategori 5.400,00 TL

          Batı Üst 428 Tribün 3. Kategori 7.100,00 TL

          VIP Paketlerin bilet fiyatları ise şu şekilde;

          Batı Alt VIP 101 22.283,00 TL

          Doğu Alt 115 22.283,00 TL

          Diamond Circle Premium Erken Giriş Paketi 20.889,00 TL

          Golden Circle Erken Giriş Paketi 14.891,00 TL

          Doğu Alt 115 Premium Oturmalı Paket 18.689,00 TL

          Batı Üst 430 Oturmalı Paket 14.291,00 TL

        • 6

          GUNS N' ROSES KONSER TAKVİMİ

          23 Mayıs'ta başlayacak olan 24 konserlik turnede, Guns N' Roses ilk kez Suudi Arabistan, Gürcistan ve Lüksemburg'da sahne alacak.

          Grup 2025’te ayrıca Bulgaristan, Sırbistan, Türkiye, Portekiz, İspanya, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Almanya, İngiltere, Danimarka, Norveç, İsveç, Finlandiya, Litvanya, Polonya, Macaristan ve Avusturya'daki sahnelere geri dönecek.

          Avrupa ve Orta Doğu Turnesi

          Guns N' Roses, gelecek yıl 23 Mayıs'ta Suudi Arabistan, 27 Mayıs'ta Birleşik Arap Emirlikleri, 30 Mayıs'ta Gürcistan, 6 Haziran'da Portekiz, 9 Haziran'da İspanya, 12 Haziran'da İtalya, 15 Haziran'da Çek Cumhuriyeti'nde konser verecek.

          Grup, 18 ve 20 Haziran'da Almanya, 23 ve 26 Haziran'da İngiltere, 29 Haziran'da Danimarka, 2 Temmuz'da Norveç, 4 Temmuz'da İsveç, 7 Temmuz'da Finlandiya, 10 Temmuz'da Litvanya, 12 Temmuz'da Polonya, 15 Temmuz'da Macaristan, 18 Temmuz'da Sırbistan, 21 Temmuz'da Bulgaristan, 24 Temmuz'da Avusturya, 28 Temmuz'da Lüksemburg ve 31 Temmuz'da Almanya'da hayranlarının karşısında olacak.

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