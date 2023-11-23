Guns N'Roses'ın solisti Axl Rose'a cinsel saldırı ve darp suçlamasıyla dava açıldı

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Eski manken Sheila Kennedy, Guns N'Roses grubunun solisti Axl Rose'a cinsel saldırı ve darp suçlamalarıyla dava açtı. Kennedy şikayetinde, Rose'un 1989'da New York'taki bir otel odasında kendisine saldırdığını savundu.

Şikayette ayrıca, saldırı sonucu Kennedy'ye anksiyete ve depresyon tanılarının konulduğu iddia edildi.

Rose'un avukatları yorum taleplerine yanıt vermedi.

Kennedy davada Rose'un kasten acı çektirme, duygusal stres ve cinsiyet motivasyonlu şiddet suçlamalarıyla tazminat ödemisini istiyor. Kennedy'nin avukatları, davanın bir jüri tarafından karara bağlanmasını istedi.

New York eyaleti Yüksek Mahkemesine başvuru, cinsel saldırı mağdurlarının orijinal zaman aşımı ne olursa olsun dava açabilmesine izin veren yasanın süresinin dolmasından birkaç gün önce yapıldı.

Kennedy şikayetinde, 1989 yılının başlarında 26 yaşında Penthouse dergisinin modeliyken New York'taki bir gece kulübünde Axl Rose ile tanıştığını söyledi.

Müzisyenin birkaç saat sonra kaldığı otel suitinde kendisine fiziksel ve cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti.

Şikayete göre Rose, Kennedy ve bir başka mankeni otel odasında alkol ve uyuşturucu almaya davet etti.

Eski manken, Rose'un ilk olarak "kendisini duvara dayayıp öpmesini" çok dert etmediğini, ancak gece ilerledikçe ünlü rock yıldızıyla ilgili görüşlerinin değiştini vurguladı.

Kennedy daha sonra Rose'un diğer mankenle "agresif ve manken için acılı görünen" cinsel ilişkiye girdiklerine tanık olduğunu anlattı.

Ardından da Rose'un tartışmada kendisine fiziksel olarak saldırdığını iddia etti.

Şikayet dilekçesine göre, Rose mankeni saçlarından tutup, suitin yatak odasına götürmeye çalıştı. Kennedy odadan çıkmaya çalıştığını, ancak Rose'un buna izin vermeyip, cinsel saldırıya giriştiğini iddia etti.

Kennedy, yaşandığını iddia ettiği bu olayları ilk olarak 2016'da yazdığı otobiyografisinde ve müzik endüstrisindeki tacizleri anlatan bir belgeselde dile getirmişti.