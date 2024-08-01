3. DEPRESYON BELİRTİLERİNİN YARDIMCISI

Meditasyon, depresyonla mücadele eden kişilere yardımcı olmak için de bir araç olabilir. Depresyon tedavileri üzerine yapılan bir inceleme, farkındalık meditasyonunun depresif semptomları iyileştirmede az ila orta derecede etkili olduğunu ortaya koymuştur. Ancak meditasyon diğer tedavilerin yerine geçebilecek bir yöntem değildir.