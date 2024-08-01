Meditasyona başlama vaktiniz gelmiş olabilir! Günlük rutininize katabileceğiniz basit adımlarla anksiyeteye karşı gelin!
Günümüzün hızlı tempolu dünyasında, anksiyete birçok kişinin hayatının bir parçası haline geldi. Günlük stres ve kaygıyla başa çıkmanın yollarını arıyorsanız, meditasyon sizin için mükemmel bir çözüm olabilir. Zihni sakinleştiren ve bedeni rahatlatan bu uygulama, sadece birkaç dakikanızı ayırarak günlük rutininize dahil edilebilir! İşte detaylar...
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Meditasyonun sağlığınıza sunduğu 10 faydayı keşfedin: Anksiyete, modern yaşamın kaçınılmaz bir parçası haline gelmiş durumda. Ancak, her gün sadece birkaç dakika ayırarak meditasyon yapmak, stres seviyenizi düşürmenize ve daha huzurlu bir yaşam sürmenize yardımcı olabilir. İşte detaylar...
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1. STRESİ AZALTIR
Stresi azaltmak genellikle meditasyonun birincil hedefidir. Stresli olduğunuzda, vücudunuz savaş ya da kaç moduna geçer ve stres tepkisi olarak kortizol hormonunu artırır. Ancak araştırmalar meditasyon yapan kişilerin kortizol seviyelerini düşürebildiğini göstermektedir.
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Araştırmalar ayrıca meditasyondan sonra insanların kendilerini daha rahatlamış hissettiklerini söylüyor. Stresli üniversite öğrencileri üzerinde 2017 yılında yapılan bir inceleme, farkındalık meditasyonu ve yoganın bir türü olan farkındalık temelli stres azaltmanın (MBSR) kaygı ve stresi azaltmaya yardımcı olduğunu ortaya koymuştur.
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Ayrıca, 8 haftalık bir çalışma, farkındalık meditasyon uygulaması kullanan kişilerin işle ilgili stresi azaltmada meditasyon yapmayanlara göre daha başarılı olduğunu ortaya koymuştur.
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2. ANKSİYETEYİ YÖNETMEYE YARDIMCI OLUR
Stres üzerindeki etkisine benzer şekilde, meditasyon anksiyete semptomlarını yönetmeye yardımcı olabilir. 3.000'den fazla katılımcıyla yapılan bir incelemede, farkındalık meditasyonu uygulamalarının kanser hastalarında şiddetli anksiyetenin azaltılmasına yardımcı olduğu bulunmuştur.
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Küçük bir çalışma da yoga gibi meditasyon yapan kadınların anksiyete ve depresyon semptomlarını azaltmaya yardımcı olduğunu bulmuştur. Sekiz haftalık bir başka çalışma da farkındalık meditasyonunun yaygın anksiyete bozukluğu olan kişilerin anksiyete semptomlarını en aza indirmesine yardımcı olduğunu bulmuştur.
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3. DEPRESYON BELİRTİLERİNİN YARDIMCISI
Meditasyon, depresyonla mücadele eden kişilere yardımcı olmak için de bir araç olabilir. Depresyon tedavileri üzerine yapılan bir inceleme, farkındalık meditasyonunun depresif semptomları iyileştirmede az ila orta derecede etkili olduğunu ortaya koymuştur. Ancak meditasyon diğer tedavilerin yerine geçebilecek bir yöntem değildir.
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Araştırmalar ayrıca meditasyon yapan depresyon hastalarının yapmayanlara göre daha az depresyon belirtisi gösterdiğini ortaya koymaktadır. Meditasyon, enflamatuar kimyasallar üzerindeki etkisi nedeniyle depresyon semptomlarını azaltmaya yardımcı olabilir. Stresli olduğunuzda, vücudunuz ruh halinizi değiştirebilecek ve sonunda depresyona yol açabilecek sitokinler salgılar. Bir inceleme, meditasyonun sitokin seviyelerini azaltmaya yardımcı olabileceğini ve bunun da depresyon semptomlarını azaltmaya yardımcı olabileceğini ortaya koymuştur.
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4. UYUMANIZA YARDIMCI OLUR
Stres, gece anksiyetesi ve depresyon uyumayı zorlaştırabilir, bu da duygudurum bozukluğu geliştirme riskinizi artırır. Meditasyon sadece stres ve kaygıyı azaltmaya yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda uykunuzu iyileştirmeye de yardımcı olabilir.
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2019 yılında yapılan bir inceleme, meditasyonun yeterince uyumakta zorlanan kişilerin uyku kalitesini artırmaya yardımcı olduğunu ortaya koymuştur. Buna ek olarak, uykusuzluk çeken katılımcılarla yapılan daha küçük bir çalışmada, bilinçli meditasyonun uyanma süresini ve uyku kalitesini hafifçe iyileştirdiği bulunmuştur.
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Araştırmalar, farkındalık temelli meditasyon tedavilerinin de meditasyon yapmayanlara kıyasla insanların daha uzun süre uyumalarına ve uykusuzluk semptomlarını iyileştirmelerine yardımcı olduğunu göstermektedir. Ayrıca araştırmacılar, uykusuzluk için farkındalık temelli terapi uygulayan kişilerin altı ay sonra remisyonda olma veya semptomlarda iyileşme olasılığının daha yüksek olduğunu bulmuşlardır.
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5. OLUMLU DÜŞÜNCELER GELİŞTİRİR
Meditasyon farkındalığı teşvik ettiğinden, öz-sevgiyi ve olumlu düşünmeyi geliştirmeye de yardımcı olabilir. Araştırmalar, meditasyon yapan kişilerin olumsuz görüntüler gösterildiğinde daha az olumsuz düşünceye sahip olduğunu göstermektedir.
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22 çalışmayı kapsayan bir başka inceleme, meditasyon yapan kişilerin başkalarına ve kendilerine karşı daha fazla şefkat duyduklarını ortaya koymuştur. Bununla birlikte, 100 yetişkin üzerinde yapılan daha küçük bir çalışma, sevgi dolu bir meditasyon uygulamasının, insanlar haftalık seanslarda daha fazla zaman geçirdiklerinde olumlu duyguları artırmada daha etkili olduğunu bulmuştur.
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6. ODAĞINIZI GELİŞTİRMENİZE YARDIMCI OLUR
İşe veya okula odaklanmanız gerekiyorsa, meditasyon zihninizi temizlemenize ve elinizdeki göreve odaklanmanıza yardımcı olabilir. Araştırmalar, hiç meditasyon yapmamış kişilerin 10 dakikalık bir meditasyon seansından sonra odaklanma ve dikkatlerini geliştirebildiklerini göstermektedir.
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K-12 okullarındaki farkındalık temelli programlara ilişkin bir inceleme de farkındalık uygulamalarının öğrencilerin nefeslerine odaklanarak veya tedirgin düşünceleri sakinleştirmeyi öğrenerek dikkatlerini ve üretkenliklerini artırmalarına yardımcı olduğunu ortaya koymuştur.
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7. DÜZENSİZ YEME ATAKLARINIZDAN KURTULABİLİRSİNİZ
Meditasyon ayrıca yeme düzeniniz hakkında daha dikkatli olmanıza yardımcı olabilir, bu da insanların düzensiz yemeyi yönetmelerine yardımcı olabilir. 2017 yılında yapılan bir inceleme, meditasyonun aşırı kilolu ve obez yetişkinlerin yeme davranışlarını, anksiyete ve depresyon semptomlarını yönetmelerine yardımcı olduğunu ortaya koymuştur.
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8. BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRMENİZE YARDIMCI OLUR
Araştırmacılar meditasyonun beyninizdeki kimyasal süreçleri tam olarak nasıl etkilediğini hala çözmeye çalışırken, yapılan çalışmalar meditasyonun bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye yardımcı olabilecek bazı bedensel işlevlere neden olduğunu ortaya koymuştur.
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Stresin neden olduğu enflamatuar tepki kimyasalları olan sitokinler, bağışıklık sisteminizin kendisine saldırmasına neden olarak sizi hasta edebilir ve otoimmün bozukluk riskinizi artırabilir. Meditasyon bu stres tepkisini azaltmaya yardımcı olduğundan, muhtemelen sitokinlerin olumsuz sağlık etkilerini önlemeye yardımcı olur.
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9. AĞRI ÜZERİNE OLAN ETKİSİ
Meditasyonun ağrı üzerindeki etkisi yaygın olarak incelenmiştir ve ağrıyı azaltmak için etkili bir araç olarak görünmektedir. Meditasyonun ağrıya neden yardımcı olduğu hala tartışmalıdır, ancak stres ve zihniyetin ağrı algısını nasıl artırabileceği ile ilgili bir şey olabilir.
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10. KAN BASINCINI DÜŞÜRÜR
Yüksek kan basıncı kalbin çalışmasını zorlaştırabilir ve kalp krizi veya felç riskinizi artırabilir. Araştırmacılar, meditasyonun kan damarı gerginliği yaratan ve kalbin daha fazla çalışmasına neden olan sinir sinyallerini gevşeterek kan basıncını düşürmeye yardımcı olabileceğini teorize etmektedir.
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2020 yılında yapılan bir inceleme, farkındalık stres azaltma uygulamalarının diyabet, hipertansiyon veya kanserli kişilerde kan basıncını düşürmeye yardımcı olduğunu bulmuştur. Diğer araştırmalar, transandantal meditasyonun yaşlı katılımcılarda ve yüksek tansiyonu olanlarda kan basıncını düşürmede daha etkili olduğunu bulmuştur. ununla birlikte, Amerikan Kalp Derneği, meditasyonun kalp sağlığına fayda sağlayabileceğini, ancak özellikle kan basıncını nasıl etkilediğini bilmediğimizi belirtmiştir.
Kaynak: Health
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