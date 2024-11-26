Günlük hayatınızda zamanı daha iyi yönetmek için uygulanabilir stratejiler: İş yerinde ve evde verimliliğinizi artırın!

ZAMAN YÖNETİMİNİN TEMELİ: GÖREVLERİNİZİ TAKİP EDİN

Zamanınızı doğru yönetmek için, öncelikle onu nasıl harcadığınızı anlamanız gerekir. Bunun için, bir projede çalışırken her adımı bir zamanlayıcı ile ölçebilir ve hangi görevlerin daha fazla zaman aldığını analiz edebilirsiniz