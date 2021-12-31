Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Günlük ve haftalık burç yorumları! 31 Aralık 2021 Burç yorumunuz (İkizler, Aslan, Oğlak ve diğerleri) ne söylüyor?

Günlük burç yorumları yayınlandı! 31 Aralık burç yorumunuz bugün ne söylüyor?

Haftalık ve günlük burç yorumları, en çok merak edilen konular arasında öne çıkıyor. Rümeysa Ergüden, 31 Aralık 2021 Cuma günü için günlük burç yorumları hakkında bilgi verdi. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumu bugün ne söylüyor? Sağlık, iş ve aşk hayatınızda sizleri neler bekliyor? İşte, 31 Aralık 2021 Cuma günlük burç yorumları...

31.12.2021 - 09:05 | Güncelleme: YAŞAM

  • Günlük burç yorumları, sağlık, kariyer ve aşk hayatı ile ilgili önemli bilgiler verir. Peki, günlük burç yorumlarınızı merak ediyor musunuz? Rümeysa Ergüden, koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumları hakkında bilgi verdi. 

    GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 31 ARALIK 2022

    Bugün hava durumu nasıl olursa olsun bulutlar dağılıyor ve olaylar daha net, anlaşılır bir şekilde sunuluyor. Hayatınızda yolunda gitmediğini düşündüğünüz şeyler daha doğru bir iletişim yöntemini kabul ettiğiniz zaman ilerlediğini göreceksiniz. İşte, 31 Aralık 2021 Cuma gününe ilişkin haftalık ve günlük burç yorumları...

  • KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Uzun vadeli hedeflerinizi düşünmek baskın gelebilir, ancak onlara doğru acele etmenize gerek yok. Fikrini gerçekten takdir ettiğiniz bazı arkadaşlarınız veya meslektaşlarınızla bağlantı kurmaya çalışın veya dünyayı yeni bir ışık altında görmenize yardımcı olabilecek zihinsel olarak teşvik edici bir şey yapın. Yeni bir müzeyi ziyaret etmek veya eşsiz bir konsere katılmak tam da aradığınız şey olabilir.

    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Gününüz nispeten boş geçse bile, kendinizi meşgul etmenin bir yolunu bulabilirsiniz. Mecazi merdivenleri teker teker tırmanabilirsiniz, ancak bunu bir amaç ve anlamla yapmanız gerekir. Kendinizi güvende hissetmek için ilerlemelerinizi takip etme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Önümüzdeki yıl başarılacak şeylerin bir listesini yapmaya başlamayı düşünün. Sonuna ulaşmak istiyorsanız yola olumlu bir hisle başlamalısınız.

  • İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün insanlar tarafından özel olarak destekleniyorsunuz, bu durumdan faydalanıp açmaktan çekindiğiniz konulara bir şans verebilirsiniz. Normalde muhtemelen çoğu şeyi kendi başınıza halledebilirsiniz, ancak şu anda başka birinin size yardım etmesine izin vermek, işleri halletmek için en iyi yol olabilir. Bir süredir uzak kaldığınız ilgi alanlarınıza rahatlatıcı bir dönüş yapabilirsiniz.

    YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Normalde dinlenmeyi tercih etseniz bile, bugünün verimli enerjisi yataktan fırlamanıza ve gecikmeden başlamanıza yardımcı olacaktır. Şu anda başlatmaya karar verdiğiniz bir proje, önümüzdeki yıllarda karşılığını verebilir, bu nedenle hayatınıza bir bakın ve işleri nasıl iyileştireceğinizi öğrenin. Uzun vadeli planlar işleyecek olsa da kendinizi daha iyi hissetmek için daha çabuk etkili çözümler de üretebilirsiniz.

  • ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün özel biriyle iyi vakit geçirmek için büyük bir şansınız olabilir, kendinizi geride tutmayarak bu ihtimali arttırabilirsiniz. Özellikle, arkadaşlar veya iş arkadaşlarınızla olanlar gibi platonik veya iş odaklı ilişkiler, şu anda biraz dikkat çekmekten büyük ölçüde yararlanabilir. İnsanların ilk bakışta fark edemeyebileceği yanlarınızı vurgulayarak kendiniz ve çevrenizdekiler için daha ideal bir ortam hazırlayabilirsiniz.

    BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün normalde gözden kaçabilecek kadar küçük fakat hayatınızı etkileyecek kadar büyük işleri yoluna koymak için zamanınız var. Yaşadığınız yere bir göz atın ve dikkat etmeniz gereken bir şey olup olmadığına bakın. Ruhsal durumunuz hakkında bir yardım alabilir veyahut tanıştığınız yeni bir fikir sayesinde kendi kendinize yardımcı olabilirsiniz. Çevrenizde, deneyeninizden yararlanmak isteyen insanlar olacaktır.

  • TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Kendinizi ifade etme şekliniz şu anda birçok şeyi belirleyebilir, bu da kendinizi çevrenizdeki insanlara nasıl sunduğunuzu düşünmenizi önemli kılıyor. Tutkularınızın nihayet disiplinle buluşması, hayatınızı istediğiniz yöne çekmenizde oldukça büyük bir adım atmanıza sebep olur. Konuşmadan önce düşüncelerinizi gözden geçirmeyi ve doğru kelimeleri seçmeyi unutmayın.

    AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün zihniniz genel olarak güvende olmanızla ilgileniyor. İnsan ilişkilerinizde çok fazla şüpheye düşebilirsiniz. Herhangi bir çatlak tespit ederseniz, bunları gidermek için elinizden gelenin en iyisini yapın ve sonrasında devamını aramayı bırakın. Aklınıza koyduğunuz şeyleri dile getirmek bağlayıcı olacağından sürecinizi hızlandırabilir. Eğer vazgeçme isteği duyduğunuz bir konu var bu, düşünmeye değerdir.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.