Aslan’daki Ay Yay’daki Jüpiter ile açı yapıyor. Bu yararlı bir takımyıldızı temsil eder. Sosyal ve maddi başarı için iyi bir takımyıldızdır. Hayata karşı olumlu bir tutum göstereceksiniz ve popülerliğin tadını çıkarabilirsiniz. Cömert durumlar gerçekleşiyor. Bu durum ayrıca, iyimserliği ve çekiciliği yansıtıyor. Ancak yine de dikkat! Dün akşam Aslan’daki Ay Boğa’dakiUranüs ile kare açı yaptığı için değişken duygudurum dalgalanmaları problem yaratabilir. Sevgi ile ilgili olarak trajik ve dramatik durumlara yol açabilecek saf duygusallık veya kısıtlama duygusunu ortaya çıkarır.