05 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Aslan’daki Ay Yay’daki Jüpiter ile açı yapıyor. Bu yararlı bir takımyıldızı temsil eder. Sosyal ve maddi başarı için iyi bir takımyıldızdır. Hayata karşı olumlu bir tutum göstereceksiniz ve popülerliğin tadını çıkarabilirsiniz. Cömert durumlar gerçekleşiyor. Bu durum ayrıca, iyimserliği ve çekiciliği yansıtıyor. Ancak yine de dikkat! Dün akşam Aslan’daki Ay Boğa’dakiUranüs ile kare açı yaptığı için değişken duygudurum dalgalanmaları problem yaratabilir. Sevgi ile ilgili olarak trajik ve dramatik durumlara yol açabilecek saf duygusallık veya kısıtlama duygusunu ortaya çıkarır.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakında seyahat edecek olabilirsiniz. Tatile çıkıyorsanız, ihtiyacınız olabilecek tüm ilaçları aldığınızdan ve seyahat sigortasına sahip olduğunuzdan emin olun. Kendi şehrinizde pek de bilmediğiniz bir semte gidiyorsanız, sıra dışı insanlarla beklenmedik ama olumlu karşılaşmalarınız olabilir.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Liderlik becerileriniz, genç ama karakter olarak olgun biri tarafından teste tabi tutulabilir. Bu kişinin de tıpkı sizin gibi, zor yoldan öğrenmek zorunda kaldığını fark ederseniz kendinizi bu konuda daha iyi hissedebilirsiniz.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Şu an halledeceğiniz çok fazla evrak işiniz var, bir kısmı sinir bozucu ve zorlu olacak, ancak kariyer hedefleriniz üzerinde olumlu bir etkiye sahip olma potansiyeli var. Enerjik bir şekilde çalışmaya devam edin, beklediğiniz ödüller daha erken geliyor. Üstelik sizin düşündüğünüzden daha büyük olabilir.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Beklenmeyen bir finansal zorluk, soğukkanlılığınızı koruyabilirseniz daha büyük fırsatların anahtarı olabilir. Gelecekte size faydası dokunabileceğine inanıyorsanız, kar, zarar ve bütçe hesaplamalarınızı bunu da göz önünde bulundurarak yapın.
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