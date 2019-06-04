Ay İkizler’de ilerlerken Jüpiter ardından Merkür’le görünümde. Akşam Ay Yengeç burcuna geçerken gece ilerleyen saatlerde Merkür de Yengeç burcuna ilerlemiş olacak. Yeni Ay ile artan enerjiyi projeler, anlaşmalar ve yeni fikirler için değerlendirmek faydalı olur. Ayurvedik Astroloji’de günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.

Günün Rengi: Krem