Ay Kova burcunda. Mars İkizlere ilerledi. Özgürlüklere vurgunun arttığı, çatışmaların yaşanabileceği bir gündeyiz. Gün boyu temkin önemli. Seçimlerde; yerelleşmenin ağırlık kazandığı bir dönemde halkın tercihini adaylar belirleyecek. Merkür’ün Neptün ile kavuşumu sebebiyle gerçeklikten kopuk düşünceler, yanlış anlaşılmalar yoğunlaşacaktır. Venüs Balık burcunda; manevi duygularla hareket artacak, seçmenin özlemleri ile alışkanlıkları çelişecek, rol model olarak algıladığı adaylara sempatisi artacaktır. Son saate kadar seçmenin yargısının netleşmediğini gösteren işaretler var. Seçim sonuçları ile halkın bölgesel farklılıklara dayalı ihtiyaçları iyice açığa çıkacak, sivil toplum kuruluşları ve yeni sosyal organizasyonların gelişimine duyulan talep belirginleşecektir. Ayurvedik Astroloji’de günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.

Günün rengi: Gümüş Gri