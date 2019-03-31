31 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ay Kova burcunda. Mars İkizlere ilerledi. Özgürlüklere vurgunun arttığı, çatışmaların yaşanabileceği bir gündeyiz. Gün boyu temkin önemli. Seçimlerde; yerelleşmenin ağırlık kazandığı bir dönemde halkın tercihini adaylar belirleyecek. Merkür’ün Neptün ile kavuşumu sebebiyle gerçeklikten kopuk düşünceler, yanlış anlaşılmalar yoğunlaşacaktır. Venüs Balık burcunda; manevi duygularla hareket artacak, seçmenin özlemleri ile alışkanlıkları çelişecek, rol model olarak algıladığı adaylara sempatisi artacaktır. Son saate kadar seçmenin yargısının netleşmediğini gösteren işaretler var. Seçim sonuçları ile halkın bölgesel farklılıklara dayalı ihtiyaçları iyice açığa çıkacak, sivil toplum kuruluşları ve yeni sosyal organizasyonların gelişimine duyulan talep belirginleşecektir. Ayurvedik Astroloji’de günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.
Günün rengi: Gümüş Gri
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu ilişkiler alanında süren belirsizlik bakış açınızın değişmesi için sizi zorluyor olabilir. Yenilenme arzunuz değer yargılarınızla çatışabilir. Toplumsal konulara geniş açıdan bakmak faydalı olur.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Toplumsal konularda hassas tutumlar sergileyebilirsiniz. Kişisel sorunlarınızı kendi içinizde çözmeye gayret edin. Yaratımlarınıza, sanatsal faaliyetlere odaklanıp içsel keşfe çıkmak faydalı olur.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu ilişkilerde değer ve güven duygusunun önemine vurgu artıyor. Desteklenme arzunuz yüksek. Öfkeli tutumlar ve sert söylemler artabilir, inanç çatışmalarına girişmemek faydalı olur.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Dogmatik, muhafazakar tutumlarınız açığa çıkarken, aşırı hassas olabilirsiniz. Farklı bilinç düzeylerini anlamak önemli. Objektif tutumlar, dengeli yaklaşımlar faydalı olur.
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