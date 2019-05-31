BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yaşamda bitişler ve yeni başlangıçlar dönemindesiniz. Bunu yenilenmek için imkan olarak değerlendirin. Gün boyu duyumsadıklarınız bunun habercisi olabilir. Kimliğinizi açığa çıkaran yaratımlar, fikirler ve duygulanımlar içindesiniz.