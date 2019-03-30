Ay Kova burcunda ilerliyor. İlk görünümünü Boğa’daki Uranüs ile yapıyor. Gün boyu özgürleşme arzuları ve sistem tartışmaları yaşanabilir. Seçim öncesi gerginlikler taşkınlıklar ve sert söylemler gelişiyor. Konfor alanlarımız takılıp kalırsak hırslı tutumlar öne çıkacaktır. Sürekli isyan ve eleştiri halinde olup yerine bir fikir koymazsak kendimize zarar veririz. Kovada İlkeler, toplumsal konular ön plana çıkarken, ortak amaçlar doğrultusunda çalışmak önem kazanıyor. Teknoloji merakı artıyor. İlişkilerde özgürleşme arzuları olası. Finansal tedbirleri gözetmek, borç alacak konularında dikkatli olmak faydalı olur. Gün boyu eşitlikçi, dengeli vasıflarımızla, sürekli karşıt fikir geliştiren, aksi güdülerimiz çatışma halinde olacaktır. Ayurvedik Astroloji’de günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.

Günün rengi: Açık mavi