24 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Venüs ve Neptün arasındaki açı, içimizdeki romantik hayal gücünü bugün kuvvetli bir şekilde harekete geçirecek. Kendimizi hayal kurmaya adayacağız. Sanat alanında çalışan kişiler bugün ilham alabilir ve çok yaratıcı saatler yaşayabilirler. Sabah saatlerinde, Ay ve Jüpiter arasında oluşan kare açı, hukuk makamlarına bazı sıkıntılara neden olabileceğini gösteriyor. Savurganlığa eğilimimiz olabilir. Aşkla ilgili konularda çatışmalar ve dezavantajlar görülebilir. Bu ayrılık ve yabancılaşmaya yol açabilir. Sağlık açısından, safra ve karaciğer zayıflayabilir. Bugün için duygusal anlar ve riskli eylemler baskın. Aşkla ilgili konularda yasaklar ve gerginlikler görülebilir. Bazı aile problemleri ortaya çıkabilir. Ay ve Neptün arasındaki bağ, fantezi ve hayal etme arzusunu yansıtır; dengesiz olabilirsiniz. Venüs Akrep burcunda kalır. Bu da meydan okuma ile ilgili sorun zamanlarını temsil eder. Düşüncelerimiz değişken ve gerçeklerden sapmıştır. Bu nedenle sakin davranmanızda fayda var.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün erken saatlerde Venüs-Neptün'ün açısı değer algılarının bulanık veya çarpık olduğuna işaret edebilir. Ulaşım veya iletişim sistemleri özellikle güvenilmez olabilir. Fikirler, nesneler veya insanlar tarafından büyülenmiş olabilirsiniz, ancak bunları açıkça görmeniz pek mümkün olmayacak.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Karar ve taahhütlerde bulunmak için donanımlı hissetmiyorsanız, net ve kendinize güvenene kadar beklemeniz en mantıklı yoldur. Venüs sizin yöneticiniz olduğu için, şu an için borç vermekten ve harcamaktan kaçınmak en iyisi olabilir. Ancak gün ilerledikçe çok daha cesur ve güçlenmiş hissedeceksiniz.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Burcunuzdaki Venüs ile bugünlerde normalden daha çekicisiniz. Bugün aklınız karışabilir ve seçimlerinizde karışıklık yaşayabilirsiniz. Bir şey için çok fazla ödeme yapmaktan veya daha sonra yerine getirmek istemediğinize dair söz vermekten kaçının.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün erken saatlerde sosyal ya da sevgi düzeyinde normalden daha duyarlı hissedebilirsiniz. Duyguların ve kaprislerin kararınızı bulanıklaştırmasına izin vermeyin. Bir değişiklik yapma ihtiyacı belirginleşebilir ve daha sonra tam olarak ne yapacağınızı planlamak biraz zaman alabilir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!