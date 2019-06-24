Venüs ve Neptün arasındaki açı, içimizdeki romantik hayal gücünü bugün kuvvetli bir şekilde harekete geçirecek. Kendimizi hayal kurmaya adayacağız. Sanat alanında çalışan kişiler bugün ilham alabilir ve çok yaratıcı saatler yaşayabilirler. Sabah saatlerinde, Ay ve Jüpiter arasında oluşan kare açı, hukuk makamlarına bazı sıkıntılara neden olabileceğini gösteriyor. Savurganlığa eğilimimiz olabilir. Aşkla ilgili konularda çatışmalar ve dezavantajlar görülebilir. Bu ayrılık ve yabancılaşmaya yol açabilir. Sağlık açısından, safra ve karaciğer zayıflayabilir. Bugün için duygusal anlar ve riskli eylemler baskın. Aşkla ilgili konularda yasaklar ve gerginlikler görülebilir. Bazı aile problemleri ortaya çıkabilir. Ay ve Neptün arasındaki bağ, fantezi ve hayal etme arzusunu yansıtır; dengesiz olabilirsiniz. Venüs Akrep burcunda kalır. Bu da meydan okuma ile ilgili sorun zamanlarını temsil eder. Düşüncelerimiz değişken ve gerçeklerden sapmıştır. Bu nedenle sakin davranmanızda fayda var.