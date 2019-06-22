22 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bugün Ay Balık burcuna girecek ve bu yüzden yaratıcı yeteneklerimiz tekrar uyanacak. Ay, Balık burcuna girdiğinde rüya gibi, yaratıcı ve süslü hissedersiniz. Hayal gücünüz güçlü ve gerçeklikten zayıf bir çağrı var. Daha çok ruhsal deneyimlere ihtiyaç duyacağımız bir gün olacak. Akşam saatlerinde Yengeç’teki Güneş Balık’taki Ay’la açı yapacak. Bu şanslı açı genel olarak servet getirir. Ayrıca ilişki ile ilgili ahenkli beraberliği işaret eder.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün mıknatıs gibisiniz. Planlarınızı harekete geçirebilir veya arzularınızı takip edebileceksiniz. Bugün duygu ve düşüncelerinizi paylaştığınızda çevrenizdeki kişileri oldukça destekleyici bulacaksınız. İlişkilerinizde daha fazla özgürlüğe izin vermek, özellikle de haritada duyguları işaret eden bu birkaç gün çok önemli.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayatınızın daha olumlu unsurlarına odaklanmanın vakti geldi. Bugün günlük meseleler gelişebilir. Sağlık ve zindelik konusunda iyi haberler alabilirsiniz veya sağlam destek bulabilirsiniz. Şu anda aşırı dürtüsel hareketlerden kaçının. Kendinizi küçük de olsa bugün şımartın.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İmzanızdaki Venüs, çekiciliğinizi artıran, Mars'la güzel bir beraberlik oluşturuyor. Kişisel cazibeniz dorukta. İçinizdeki çocuğu ifade etmenize olanak sağlayan durumlardan yararlanın. Dostça rekabet ya da beklenmedik kişilerden destek alacağınız durumlar olabilir.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün kişisel ve aile meseleleri için iyi bir enerji görünüypr. Belki size yeni özgürlükler size verilebilir. Günün enerjileri günlük aktivitelerle ilgili duygu ve zevkleri destekliyor gibi görünebilir ve ancak elinizdeki işleri halletmek için kendinize daha fazla zaman tanıyın.
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