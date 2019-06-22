Bugün Ay Balık burcuna girecek ve bu yüzden yaratıcı yeteneklerimiz tekrar uyanacak. Ay, Balık burcuna girdiğinde rüya gibi, yaratıcı ve süslü hissedersiniz. Hayal gücünüz güçlü ve gerçeklikten zayıf bir çağrı var. Daha çok ruhsal deneyimlere ihtiyaç duyacağımız bir gün olacak. Akşam saatlerinde Yengeç’teki Güneş Balık’taki Ay’la açı yapacak. Bu şanslı açı genel olarak servet getirir. Ayrıca ilişki ile ilgili ahenkli beraberliği işaret eder.