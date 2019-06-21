21 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bugün 05.48'de, Güneş Yengeç burcuna girecek ve yaz başlangıcını bizlere müjdeleyecek. Yengeçleri yaklaşan doğum günleri için tebrik ediyorum! Mutlu yıllar! Bugün, Ay, Venüs ve Jüpiter ile birlikte, sevgi ve duygusal konular için en uygun açıda. Jüpiter bize para ve başarı getirebilir. Kova’daki Ay, İkizler’deki Venüs’le açı yapıyor. Aile hayatı için umut verici gelişme ve yönleri hazırlıyor. Aile hayatı ve anlaşmazlıklardan kaçınma eğilimi açısından önemli bir gün. Hayata karşı olumlu bir tutum içindesiniz ve popülerliğin tadını çıkarıyorsunuz. İstediğiniz birkaç proje gerçekleştirip başka planlar yaratabileceğiniz bir gün.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün işleriniz oldukça yoğun olabilir. Görünüşe göre birisi yolunuza barikat kuruyor, bu da sizin geçişinizi zorlaştırıyor. Bunun sizi durdurmasına izin vermeyin. Tüm engellerin etrafından dolaşıp yeni yollar bulmak için yaratıcılığınızı kullanın. Bunun gibi deneyimler sizi daha da güçlendirir.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Meydan okumaya hazır mısınız? Sahnedesiniz, spotlar üzerinizde ve test edileceğiniz bir gündesiniz. Bugün zihniniz keskinleşecek ve harekete geçeceksiniz. Sadece kendiniz olun, sizi özel yapan özellikleriniz yıldızınızın parlamasına yeter de artar, merak etmeyin.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün basit zevklere odaklanın. Mutluluğu ve huzuru bulmak için uzak diyarlara gitmeniz veya pahalı aktivitelerde bulunmanız gerektiğini düşünmeyin. İhtiyacınız olan her şeyin içinizde olduğunun farkına varın. Doğada yürüyüş yapın. Güneş, Ay ve yıldızlara gülümseyin. Satın alabileceğiniz pahalı eşyalarda değil, her yerde güzellik olduğunu fark edin.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün yaratıcılığınıza odaklanın. Sağlıklı ve güçlü büyüyecek tohumları ekmenin verimli bir zamanındasınız. Başınıza gelen küçük sıkıntılara aşırı tepki göstermeyin. Onlarla zamanını boşa harcamayın. Sizin hedefiniz böyle küçük şeyler değil daha büyükleri olmalı.
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