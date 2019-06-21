Bugün 05.48'de, Güneş Yengeç burcuna girecek ve yaz başlangıcını bizlere müjdeleyecek. Yengeçleri yaklaşan doğum günleri için tebrik ediyorum! Mutlu yıllar! Bugün, Ay, Venüs ve Jüpiter ile birlikte, sevgi ve duygusal konular için en uygun açıda. Jüpiter bize para ve başarı getirebilir. Kova’daki Ay, İkizler’deki Venüs’le açı yapıyor. Aile hayatı için umut verici gelişme ve yönleri hazırlıyor. Aile hayatı ve anlaşmazlıklardan kaçınma eğilimi açısından önemli bir gün. Hayata karşı olumlu bir tutum içindesiniz ve popülerliğin tadını çıkarıyorsunuz. İstediğiniz birkaç proje gerçekleştirip başka planlar yaratabileceğiniz bir gün.