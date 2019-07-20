Ay Balık burcuna giriyor. Ay, Balık burcuna girdiğinde rüya gibi, yaratıcı ve süslü hissedersiniz. Belki yalnız kalmaktan hoşlanabilirsiniz. Hayal gücünüz güçlü ve gerçeklikle ilişkiniz zayıflayacak. Meditasyon ve dua odağınızda olacak. Satürn, Güney Düğüm ve Pluto birbirine yakın olduğundan beri bu enerjiyle birkaç aydır çalışıyoruz, ancak Ay tutulması bizi tekrar zorlayacak. Dolunay, yaşamınızda neyin güçlü ve sağlam olduğunu tanımak ve görmekle ilgili olacak. Dolunay, korku ve eksiklik ve yeterince olmama ya da yapmama duygularını ortaya çıkarabilir.