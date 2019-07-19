Merkür Yengeç’e giriyor. Merkür, Yengeç işareti üzerine geldiğinde bilginizi hafızanızdan alırsınız ve geçmişin bilgeliğinin yenilenmesi bir deneyim yaratabilir. Artan sosyal bağlılık ortaya çıkabilir. Yengeç burcundaki Merkür entelektüel merak yaratır. Yengeç’teki Venüs Balık’taki Neptün ile açıda. Venüs ve Neptün arasındaki açı derin bir duygu getiriyor. Venüs ve Neptün'ün etkisiyle, alımlı ve arkadaş canlısı görünüyorsunuz.