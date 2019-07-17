17 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dolunay Oğlak’ta. Muhtemelen öfkeli hissediyorsunuz. Aile tartışmaları gündeme gelebilir. Yengeç’teki Venüs Oğlak’taki Satürn ile açıda. Bu evlilik ve aşk ilişkisi ile ilgili hoş olmayan bir gelişme göstermektedir. Sevgi ile ilgili olarak bireycilik ve dağınıklık, trajik ve dramatik gelişime yol açabilecek saf duygusallık veya kısıtlama duygusunu ortaya çıkarır. İtiraz edilen yüzleşme, aile bireylerinden yabancılaşma veya ayrılma meydana gelebilir. Ay Kova’ya giriyor. Kova burcunda doğanlar, neşe ve dinlence aktivitelerine açıktır. Sosyal yönler günümüzün konusudur. Şimdi başarılı bir girişime başlama zamanı geldi.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ailenizle uzun süredir gündeminizde olan bir konuda konuşacaksınız. Bu konuşma gerginliklere yol açabilir. Tartışmaların alevlenmesini istemiyorsanız, sakin kalmaya çalışın.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Eşiniz ya da sevgilinizle ilişkinizde gerginlikler ortaya çıkabilir. İşyerinizde sakin kalırsanız ve hesaplanan hamleler yaparsanız, tüm hedeflerinize ulaşabileceksiniz.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bu sizin için iyi bir gün, her şeyin derinine dalabileceğiniz bir gün. Başkalarının sevgiliniz hakkında yapabileceği herhangi bir yorumda satırlar arasını okumaya çalışın.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugünü pozitiflik ve iyimserlikle karşılamaya çalışın. Bu, her zaman iyi bir şeydir ve bugün olduğu gibi bir zorlukların günü geldiğinde önemini anlarsınız. Sorumluluklarınız için zaman ayırmaya çalışın.
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