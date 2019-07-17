Dolunay Oğlak’ta. Muhtemelen öfkeli hissediyorsunuz. Aile tartışmaları gündeme gelebilir. Yengeç’teki Venüs Oğlak’taki Satürn ile açıda. Bu evlilik ve aşk ilişkisi ile ilgili hoş olmayan bir gelişme göstermektedir. Sevgi ile ilgili olarak bireycilik ve dağınıklık, trajik ve dramatik gelişime yol açabilecek saf duygusallık veya kısıtlama duygusunu ortaya çıkarır. İtiraz edilen yüzleşme, aile bireylerinden yabancılaşma veya ayrılma meydana gelebilir. Ay Kova’ya giriyor. Kova burcunda doğanlar, neşe ve dinlence aktivitelerine açıktır. Sosyal yönler günümüzün konusudur. Şimdi başarılı bir girişime başlama zamanı geldi.